Intense buien en rukwinden mogelijk kv

09 december 2018

07u04

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft zondagmiddag vrij winderig en wisselvallig met buiten. Later op de dag wordt het droger vanaf het westen. Dat zegt het KMI. De maximumtemperaturen schommelen tussen 3 en 10 graden.

Zondagmiddag is het eerst vaak bewolkt met soms intense buien waarbij rukwinden kunnen voorkomen tot 50 à 60 km/u. Op het einde van de dag wordt het rustiger en droger vanaf het westen met meer opklaringen. Het wordt niet meer warmer dan 3 à 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee. De vrij krachtige, aan zee soms krachtige, wind ruimt naar het noordwesten en wordt matig in het binnenland.

Zondagavond en -nacht wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt met nog enkele buien, vooral over het noordoostelijke deel van het land. Over de westelijke landshelft kunnen de opklaringen breed zijn. De minima schommelen tussen 0 graden over de Hoge Venen en 7 graden aan zee, bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.

Maandag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt met nog enkele buien, vooral over het noordoosten en de Ardennen. Over de Hoge Venen kan er wat winterse neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De westen- tot noordwestenwind waait matig landinwaarts en soms nog vrij krachtig aan zee.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt, maar van woensdag tot vrijdag zou het helderder moeten worden.

Meer over Hoge Venen

weer