Indrukwekkende zandstorm trekt over Texas Redactie

12 juni 2019

12u22

Bron: KameraOne 3

Het werd vorige week even donker in het midden van dag in de Amerikaanse staat Texas. Een zandstorm trok er over een deel van de staat. De stofwolk is een natuurfenomeen dat enkel in droge gebieden voorkomt. Je blijft best binnen tot de wolk is weggetrokken, want het is slecht voor de gezondheid.