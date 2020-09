Indrukwekkende beelden tonen hoe truck wordt meegesleurd door overstromingen in Zuid-Frankrijk Code rood in departement Gard, persoon als vermist opgegeven HAA

19 september 2020

16u42

Bron: ANP, France Meteo, Le Dauphiné, BFM-TV 8 Weernieuws Het zuiden van Frankrijk wordt getroffen door noodweer. In het departement Gard zijn er zware overstromingen en is code rood afgekondigd. Een vrachtwagen werd er vanochtend meegesleurd door het water. Hulpdiensten zijn op zoek naar een persoon die als vermist is opgegeven.

De overstromingen worden veroorzaakt door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen. Ook vanmiddag gingen de hemelsluizen open in Zuid-Frankrijk. Felle regen- en onweersbuien trokken over onder meer de Cevennen. In een uur tijd viel er tussen de 50 en 80 milliliter regen.

Het departement Gard kreeg code rood van de Franse weerdienst. In de omliggende departementen Lozère, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var en Alpes-Maritimes is code oranje van kracht.

Eén persoon is als vermist opgegeven in Pont-d’Hérault. Getuigen zagen in de gemeente een voertuig in het water belanden met daarin een individu. Reddingsdiensten hebben een zoekactie op touw gezet, meldt BFM-TV.

Er vonden vandaag al zeker vijf reddingsoperaties plaats, aldus de Zuid-Franse brandweer. Bij twee interventies werd een helikopter ingezet.

In het dorpje Massiès, een deelgemeente van Thoiras, werd vanochtend een vrachtwagen meegesleurd door het wassende water. Op Twitter circuleren indrukwekkende beelden van het natuurgeweld.

🛑 Nouvelle vidéo impressionnante d’un camion emporté et filmé par une témoin sur un pont à #Anduze dans le #Gard. De nombreux débits sont également visibles.

Crédits : nenoushaaa pour le Journal de la météo #météo #crues #VigilanceRouge pic.twitter.com/cIDNTVDuLe le Journal de la météo(@ JournalMeteo) link

⚠️ Le niveau du Gardon continue de monter. Camion emporté par la crue. Soyez très prudents. #episodecevenol #Gard @Prefet30 @infoclimat @lachainemeteo pic.twitter.com/o6hl7yR5VQ Météo Alès Cévennes(@ MeteoAles) link

Meer dan 300 brandweerlui proberen de overstromingen in te dijken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin brengt morgen een bezoek aan de getroffen streek, zo maakte hij bekend op Twitter.

Je me rendrai dès demain sur place faire un point sur la situation auprès de nos forces de secours et des autorités locales. #Gard https://t.co/29QGXUopea Gérald DARMANIN(@ GDarmanin) link

Importantes #crues en cours dans les #Cévennes. Ici le ruisseau de la vallée de Taleyrac à sa confluence avec l'Hérault. Situation pas loin d'être catastrophique. @VISOV1 @pompiersdugard @SDIS34 @infoclimat @KeraunosObs pic.twitter.com/wQi6Lyaapt Vincent Lhermet(@ VincentLhermet) link

La pluie et les orages font monter les cours d’eau en #cevennes ! Soyez prudents et adoptez les bons gestes. #PluieInondation https://t.co/ZyJwBX0kXU Vidéo captée à Saint-André-de-Majencoules (30): pic.twitter.com/FPSJ17z4aQ Sapeurs Pompiers du Gard(@ pompiersdugard) link

Sur la D329 entre L'Arboux et Mandagout, des coulées d'eau venant de la montagne rendent la circulation plus difficile, vigilance donc ! #alerteorange #cevennes #gard #herault pic.twitter.com/2wMtUSzETl g.itln(@ g_itln) link