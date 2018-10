Indian summer, oudewijvenzomer of hoe moet je het eigenlijk noemen? Annick Wellens

09 oktober 2018

We genieten volgens het weerbericht nog even van zonnige en aangenaam warme dagen. Een zeldzaam verschijnsel in de herfstperiode wat ook wel eens wordt aangeduid met 'Indian summer', vrij vertaald naar nazomerdagen. Maar waar komen die termen eigenlijk vandaan?

Wanneer het zonnetje straalt in de periode van eind september tot half november, de nachten koel zijn en langer worden, duiden we zulke dagen aan als nazomerdagen of als Indian summer. Vooral die laatste term raakt steeds meer ingeburgerd.



Die waaide over van Noord-Amerika waar het fenomeen zich dikwijls voordoet. Er zijn verschillende verklaringen voor de oorsprong van de term. Zo zou het refereren naar de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking die gebruik maakten van het mooie weer om nog een laatste keer te oogsten. De term werd voor het eerst rondom 1770 gebruikt.

Nederlandse termen

Daarnaast kunnen we deze periode gewoon in het Nederlands een nazomer of ‘oudewijvenzomer’ noemen. Dat noemt men zo omdat oude vrouwtjes vroeger bij mooi weer met hun naald en draad buiten gingen spinnen en weven. Vanaf 29 september mag je het mooie weer trouwens ook een ‘Sint-Michielszomer’ noemen. Die term wordt enkel in Vlaanderen gebruikt en verwijst dan weer naar de heilige aartsengel Michiel.

Gewoon genieten

Het mooie weer in de herfst ontstaat trouwens doordat een hogedrukgebied boven het Europese vasteland hangt. Daardoor bereiken de Atlantische storingen ons niet. Dankzij warme en droge lucht die vanuit het zuiden wordt aangevoerd, genieten we daarbij van warme temperaturen.

Nazomers, Indian summer of oudewijvenzomers, je kan er maar beter van genieten zolang het duurt. Vanaf donderdag wordt de kans op buien alweer groter.