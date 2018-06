IN KAART. Nu al alarmfase oranje voor brandgevaar in Antwerpse natuurgebieden JM TT

22 juni 2018

12u59

Bron: Belga 3 Weernieuws In de provincie Antwerpen is alarmfase oranje van kracht voor brandgevaar in brandgevoelige natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide. Dat meldt het Agentschap Natuur & Bos. Het is er momenteel erg droog en brandgevaarlijk. ANB vraagt aan bezoekers om erg voorzichtig te zijn, er zeker niet te roken of vuur te maken en kinderen niet zonder toezicht op het terrein te laten.

Doordat het al een tijdje weinig regent, is het op verschillende plaatsen in Vlaanderen erg droog. En dat verbetert er de komende dagen niet op: de volgende tien dagen zal er naar voorspelling geen regen van betekenis vallen, waardoor het tegen het einde van juni extreem droog zal zijn.

Daardoor stijgt de kans op brand. Brandfase oranje betekent concreet ook dat de beheerders van de natuurgebieden en de brandweer extra waakzaam zijn en er bij een brandmelding automatisch meer materiaal en mankracht wordt ingezet. De brandtorens in de gebieden worden bovendien overdag bemand. De maatregelen gelden voor de Kalmthoutse Heide, Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide.

In de provincie Limburg is momenteel de minder ernstige brandfase geel van kracht, in Vlaams-Brabant fase groen.

Voorlopig geen maatregelen voor drinkwater

Maatregelen voor het drinkwater komen er voorlopig niet. De droogte zal er, zoals vorig jaar, niet meteen voor zorgen dat er geen water meer beschikbaar is en er gerantsoeneerd zal moeten worden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.

De kraan hoeft dan ook niet meteen dicht, zegt de VMM. "Als we het op dit moment hebben over droogte, gaat dit enkele over de neerslaghoeveelheid", zegt Katrien Smet van de VMM. "De waterpeilen van de onbevaarbare rivieren zijn normaal, net als het bodemwater en de voorraden drinkwater bij de watermaatschappijen."

In 2017 nam de Vlaamse overheid maatregelen toen het extreem droog was. "Vorig jaar startten we met een achterstand aan het zomerseizoen doordat we een droge winter hadden. Dit jaar was de winter echter nat, waardoor het met de waterbeschikbaarheid wel goed gesteld is. We houden het in de gaten, maar er is geen noodzaak tot maatregelen", aldus nog de Vlaamse Milieumaatschappij.