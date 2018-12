In de Ardennen nog kans op sneeuw, maar elders zachter en meestal droog lva

16 december 2018

06u52

Bron: Belga 0 Weernieuws Op de Ardense hoogvlaktes kan zondagvoormiddag tijdelijk nog sneeuw of aanvriezende regen vallen, maar nadien wordt het op de meeste plaatsen droog. In het westen van het land kunnen enkele opklaringen voorkomen, terwijl het in de Ardennen meestal grijs blijft met lage wolken. Het zicht is er soms ook beperkt. Het is zachter met maxima tussen 2 graden op de Hoge Venen en 9 graden in de Westhoek. Dat meldt het KMI.

Een storing met regen of buien trekt van west naar oost door het land in de nacht van zondag op maandag. De minima hangen dan tussen 1 graag op de Ardense hoogten en 6 graden in het westen van het land.

De week begint maandag met bewolkt weer met kans op wat neerslag, vooral in het oosten van het land. In de loop van de dag wordt het droog met opklaringen vanuit het westen. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt met laaghangende bewolking die plaatselijk het zicht kan beperken. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Dinsdag wordt het droog met eerst lage wolken en daarna afwisselend hoge wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden.

Van woensdag tot zaterdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima liggen over het algemeen rond 7 à 10 graden in het centrum.