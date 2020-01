IJskoude volgende nacht (tot -7 graden) op komst, KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging Donderdag begint grijs, later worden opklaringen verwacht HAA

23 januari 2020

07u33

Bron: Belga 578 Weernieuws Ook vandaag wordt het grijs bij het ochtendgloren. Daarbij is het nevelig, met soms mist die lokaal kan aanvriezen. Later worden opklaringen verwacht. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden, afhankelijk van de opklaringen. Volgende nacht daalt het kwik tot -7 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging.

In het westen blijft het vandaag waarschijnlijk de hele dag bewolkt. In de Ardennen kan er motsneeuw vallen. Elders in het land is er lokaal wat motregen mogelijk. Volgende nacht wordt het licht bewolkt in het oosten, maar opnieuw kouder. Vooral ten noorden van Samber en Maas duiken opnieuw lage wolkenvelden en aanvriezende mistbanken op. Het kwik daalt dan naar -1 tot -7 graden.

CO-waarschuwing

Het KMI signaleert daarbij ongunstige voorwaarden voor het gebruik van waterverwarmingstoestellen en vuurhaarden, omwille van het risico op CO-vergiftiging. Wie hoofdpijn heeft of de neiging tot braken, moet zeer oplettend zijn.

Morgen blijft het droog. Over de noordwestelijke landshelft hangen er veel lage wolken en is er eerst kans op (aanvriezende) mist. Elders verwacht het KMI ook aanvriezende mistbanken, maar in de loop van de dag breder wordende opklaringen. De maxima liggen tussen 2 en 6 graden.

Zaterdag is er eerst kans op lokale (aanvriezende) mist. Overdag blijft het droog en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden. Vanaf zondag wordt het zachter met meer wind en af en toe regen.

