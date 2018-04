Ideaal terrasjesweer komende dagen: morgen tot 27 graden TK

18 april 2018

06u52

Bron: Belga 4 Weernieuws Vandaag is het opnieuw zonnig en warm. De maxima schommelen van 19 graden in de Hoge Venen, tot 22 graden aan zee en 24 of 25 graden in de Kempen, zo meldt het KMI. De wind waait zwak en later soms matig uit zuidoost tot oost.

Vanavond en -nacht verandert het weerbeeld niet. Bij een vrijwel heldere hemel worden minima tussen 8 en 13 graden verwacht.

Ook morgen blijft het zonnig en zelfs nog ietsje warmer. Het kwik stijgt tot 22-23 graden in Hoog-België en tussen 25 en 27 graden in Vlaanderen. Door een opstekende zeebries stagneert de temperatuur aan de kust in de buurt van 23 graden.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noordwesten tot het noorden, waardoor de aangevoerde lucht wat vochtiger wordt. Er komen dan meer wolken opzetten en het wordt iets koeler.