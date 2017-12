Hou je morgenavond klaar voor de allermooiste sterrenregen FT

20u41

Bron: AFP 0 EPA Door de lange sluitertijd kon een vallende ster van meteorenzwerm de Geminiden vastgelegd worden in Thailand, in de vroege ochtend van 15 december 2015. Weernieuws Na de supermaan tien dagen geleden is het morgenavond en -nacht opnieuw tijd om naar de lucht te turen. Dan komt meteorenzwerm de Geminiden langs. Volgens NASA krijgen we elke minuut minstens één vallende ster te zien.

De Geminiden, vernoemd naar het sterrenbeeld Tweelingen (of Gemini), bestaat uit puin van de planetoïde - en vermoedelijk uitgedoofde komeet - Phaethon. Doordat de Aarde in zijn baan om de zon door de wolk van puin beweegt, zien wij de meteorenzwerm elk jaar rond dezelfde datum, 14 december dus. De hele wereld kan getuige zijn van het fenomeen, als de hemel helder is en het donker genoeg is. Volgens NASA-expert Bill Cooke zal vooral het noordelijke halfrond de mooiste én de meeste vallende sterren kunnen spotten. De dunne maansikkel staat het schouwspel bij ons alvast niet in de weg.

Amateur-astronomen mogen zich dit jaar trouwens extra in de handen wrijven, want sinds de ontdekking van het 'rotsachtige object' is Phaethon nog nooit zo dicht bij de aarde geweest. En toch ver genoeg van ons verwijderd om honderd procent veilig te zijn.

Geen telescoop nodig

Om ervan te kunnen genieten zoek je best een heel erg donkere plek op, ver weg van de stad en lichtpollutie. Onderzoekers zeggen dat je ongeveer tien minuten de tijd moet nemen om te wennen aan het donker. Het blote oog volstaat om de sterren waar te nemen, er is geen telescoop voor nodig. En zoals weerman Frank Deboosere nog zegt: "Ook veldbed en slaapzak zijn verplicht."

Volgens de website hemel.waarnemen.com neemt het aantal meteoren gedurende de nacht toe van circa 80 per uur rond middernacht - kijk naar het zuidoosten - tot meer dan 100 per uur rond 4 uur 's nachts (in het zuidwesten). De Geminiden kenmerken zich vooral door hun helderheid, hun gelige kleur en de korte sporen die ze achterlaten. De laatste keer dat de meteorenzwerm zo gunstig viel, was in 2009.