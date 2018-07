Hoogzomer houdt aan: kwik gaat weer boven de dertig graden lva

30 juli 2018

06u44

Bron: Belga 14 Weernieuws Maandag is het eerst droog met wolkenvelden in het westen en zonnige perioden in het binnenland. In het noordwesten neemt de bewolking na de middag toe en kunnen er enkele buien vallen, mogelijk met een plaatselijke donderslag. Het warmt snel op naar maxima tussen 25 graden aan zee en 31 of 32 graden in de Kempen, zo voorspelt het KMI.

Maandagavond en -nacht blijft het in het noordwesten bewolkt met af en toe kans op buien. Verder naar het binnenland blijft het overwegend droog met in het oosten en zuidoosten brede opklaringen en sluierwolken. De minima liggen tussen 16 en 19 of 20 graden.

Dinsdag trekt een zwakke storing het land binnen vanaf de kust, voorafgegaan door warme en onstabiele lucht. De dag begint gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien. Die kunnen plaatselijke en met name in het oosten van het land, gepaard gaan met een donderslag. In de loop van de dag wordt het droger met vrij brede opklaringen vanaf de kust. Maxima rond 22 graden aan de kust en van 24 tot 29 graden in het binnenland.

Woensdag is een overgangsdag met een wisselende bewolking en 's namiddags enkele buien ten zuiden van Samber en Maas. Elders blijft het meestal droog. De maxima gaan van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen, en rond 26 graden in het centrum.

Donderdag en vrijdag zorgt een drukstijging voor zomers weer. Het is dikwijls zonnig met enkele wolkenvelden. Het wordt opnieuw warmer met maxima van 26 tot 30 graden in het binnenland. In de kuststreek wordt het door de zeebries minder warm met maxima rond 22 graden.

Volgend weekend lijkt het droog te blijven met soms meer bewolking. De maxima in het centrum schommelen rond 26 à 27 graden.

