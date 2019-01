Hoogste sneeuwalarm van kracht in grote delen Oostenrijk: tot twee meter extra sneeuw verwacht, risico op lawines dramatisch hoog Karen Van Eyken

08 januari 2019

14u15

Bron: OE24, Krone, ANP 7 Weernieuws Sinds vorige woensdag is op vele plaatsen in Oostenrijk al anderhalve meter sneeuw gevallen. En het einde is nog niet in zicht. Bovendien blijft de verhoopte adempauze uit. Morgen komt er alweer een nieuw pak sneeuw bij. Mogelijk blijft de hevige sneeuwval aanhouden tot en met komend weekend. De autoriteiten hebben het hoogste sneeuwalarm afgekondigd.

De witte vlokken blijven en masse naar beneden dwarrelen in grote delen van Oostenrijk (vooral het noorden en het centrum van het land). De kans op lawines is dramatisch hoog. Brandweerlieden en bergredders moeten continu doorwerken - vaak met gevaar voor eigen leven.

Voor de tweede keer in slechts vier dagen tijd verhoogde de Oostenrijkse weerkundige dienst (ZAMG) het sneeuwalarm naar het hoogste niveau (code rood). Tot donderdag verwacht meteoroloog Alexander Ohms 20 tot 60 centimeter verse sneeuw aan de noordkant van de Alpen, en tot een meter in de bergen. En als het ook daarna nog blijft sneeuwen, behoort twee meter tot de mogelijkheden.

“Dit geldt met name voor Vorarlberg, Noord-Tirol, Salzburg, Stiermarken en Neder-Oostenrijk”, legt Ohms uit. “Bovendien worden stormachtige windvlagen verwacht in die regio’s.”

De grote hoeveelheden extra sneeuw zullen de situatie ter plaatse nog verslechteren. Aan de ene kant zal het risico op lawines blijven stijgen, aan de andere kant is de kans op ontwortelde bomen groot door het dik pak sneeuw in combinatie met sterkere windvlagen. Dit zou nog meer weg- en spoorafsluitingen veroorzaken, evenals problemen met de stroomvoorziening. Het is nog maar de vraag hoeveel meer sneeuw de daken zullen kunnen dragen.

De sneeuw krijgt bovendien onvoldoende tijd om zich vast te hechten aan de oudere sneeuw, en in combinatie met de regen halverwege december en de felle wind zorgt dat nu voor gevaarlijke situaties. Het lawinegevaar is in de meeste regio’s dan ook gestegen tot het een na hoogste niveau, meldt NoodweerBenelux.

“We bereiden ons er op voor dat we enkele dagen zullen vastzitten hier”, zegt burgemeester Heinz Wilding die een dramatisch beeld schetst van Hohentauern in Stiermarken. Het is er al dagenlang aan het sneeuwen zonder enige onderbreking. In het oord zitten ondertussen 550 mensen vast.

De wegen zijn al vier dagen lang versperd in het Sölktal (eveneens Stiermarken). Bewoners en toeristen kunnen geen kant meer op. Zo’n 2.000 mensen zitten er vast. De bevolking is afhankelijk van bevoorradingsvluchten van het Oostenrijkse leger.

De gouverneur van Tirol, Günther Platter, houdt legerhelikopters klaar voor een mogelijk worstcasescenario, waarbij er de komende dagen twee meter extra sneeuw zal vallen en er mensen zullen moeten ontzet worden.

Ook in Neder-Oostenrijk is de situatie precair en neemt het lawinegevaar verder toe nu het ook daar blijft sneeuwen. Afgelopen nacht viel de stroom op vele plaatsen uit in het zuidelijke deel van Neder-Oostenrijk. Door het grote pak sneeuw breken grote takken van bomen af die dan op hun beurt op hoogspanningslijnen vallen.

In deelstaat Salzburg ligt een tapijt van drie meter dik op 2.317 meter hoogte, maar de toestand is er volgens Oostenrijkse media iets verbeterd. Het leger maakt wegen weer vrij van sneeuw en bomen. Militairen worden ook ingezet om met explosieven preventieve lawines te ontketenen.

Elf toeristen gered

Reddingswerkers hebben in de bergen ten zuiden van Salzburg elf toeristen uit een volkomen ingesneeuwde ‘Almhütte’ gered. Dat is een afgelegen houten bewoonbare berghut die ook wordt verhuurd. De toeristen uit München hadden al dagen geen stroom meer en raakten door de voorraden heen toen ze vertwijfeld het alarmnummer belden.

De burgemeester van de betrokken gemeente Sankt Koloman liet ‘bergredders’ uitrukken om de gasten uit hun benarde positie te bevrijden. Met veel moeite maakten ze een toegangsweg vrij van sneeuw en door de sneeuwmassa omgevallen bomen. Ze hadden door de duisternis maandag ook moeite de ‘Almhütte’ te vinden. De Duitse bezoekers zijn om veiligheidsredenen in kleine groepjes door reddingswerkers naar het dal geleid. Reservisten van de plaatselijke reddingsdienst hebben ook de auto’s van de toeristen getraceerd en uitgegraven, zodat ze aan de terugreis konden beginnen.

In Oostenrijk zijn al vijf mensen omgekomen door het aanhoudende noodweer.

Op de website van de Oostenrijkse automobielvereniging OAMTC kunt u een overzicht vinden van alle afgesloten wegen.

Beieren

In de Duitse deelstaat Beieren is de situatie al niet veel beter. Het Zuid-Duitse Miesbach is door de autoriteiten uitgeroepen tot ‘rampgebied’ vanwege de aanhoudende sneeuwval en de ontwrichting van het openbare leven. De ‘Katastrophenfall’ geldt in ieder geval tot vrijdag en voor de gehele regio Miesbach, een onderdeel van Beieren met 93.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 860 vierkante kilometer.

Scholen zijn dicht, het is volgens het bestuur van de regio te gevaarlijk om naar school te gaan. Tal van wegen zijn afgesloten, stoepen en wandelpaden worden niet meer sneeuwvrij gehouden omdat voorrang wordt gegeven aan rijwegen. Door het loodzware sneeuwdek breken takken makkelijk af en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Lokale media spreken van sneeuwchaos.

De maatregel is ook bedoeld om de verschillende diensten meer gecoördineerd met elkaar te laten samenwerken. Door de sneeuw zijn in Beieren al meerdere mensen om het leven gekomen.

