Hoogste hittealarm ooit in vier toeristische departementen in Zuid-Frankrijk Karen Van Eyken

27 juni 2019

18u03

Bron: Le Parisien, BFM-TV, Belga 12 Weernieuws Het is historisch. En uitzonderlijke temperaturen vragen om uitzonderlijke maatregelen. Voor de eerste keer heeft Météo-France de hoogste alarmfase afgekondigd voor een gevaarlijke hittegolf. ‘Code rood’ is morgen van kracht in vier departementen in het zuiden van Frankrijk die ook populair zijn bij toeristen: Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault en Vaucluse.

Vandaag is het overigens ook al heel erg warm in Frankrijk, met op verschillende plaatsen temperaturen tot 38 à 40 graden. Bovendien is het warmterecord voor de maand juni gesneuveld: het werd 41,9 graden heet in het departement Gard. Maar morgen wordt het op sommige plekken volgens de voorspellingen nog warmer.

Météo-France verwacht dat het kwik boven 40 graden zou kunnen uitstijgen in de departementen waar de hoogste van de drie alarmfases is afgekondigd.



“De hitte wordt uitzonderlijk: we verwachten temperaturen tot 42 à 45 graden, en er kunnen bovendien temperatuurrecords gebroken worden.”

Sinds 2002 werd 32 keer code rood afgekondigd door Météo France, maar nog nooit wegens de hitte. Deze parameter werd in 2004 door de weerkundige dienst toegevoegd na de extreme hittegolf in 2003 die naar schatting 15.000 levens eiste in Frankrijk.

“Iedereen in gevaar”

Dergelijk alarmfase houdt in dat “iedereen in gevaar is, zelfs de mensen die in goede gezondheid verkeren”, zo stelt Météo France.

In nog eens 76 departementen geldt code oranje. Daar zal het kwik maximaal oplopen tot 34 à 39 graden - met her en der een uitschieter tot 40 graden. Volgens de weerdiensten blijft het nog tot minstens begin volgende week uitzonderlijk warm.

Koeler in noordwesten van het land

In de kustgebieden van het noordwesten van Frankrijk lopen de temperaturen niet zo hoog op. Daar blijft het kwik een stuk onder de dertig graden. Op alle andere plaatsen heerst la canicule (de hittegolf).

