Honderden ongevallen in VS door winterse storm: al zeker vijf doden Redactie

13 januari 2019

06u28

Bron: AD.nl 0 Weernieuws Niet alleen de Alpen, ook delen van de Verenigde Staten worden getroffen door sneeuwoverlast. Een winterse storm zorgde gisteren in het centrum van het land voor besneeuwde en gevaarlijk gladde wegen. Zeker vijf mensen zijn bij ongelukken om het leven gekomen, meldt The New York Times.

In de staad Missouri vonden meer dan 800 verkeersongevallen plaats door het winterse weer, melden de autoriteiten. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Er ontstonden lange files, waarbij bestuurders tot wel acht uur vertraging opliepen. Zo’n 1.800 automobilisten zijn gestrand en inwoners wordt geadviseerd niet meer de weg op te gaan. Op sommige plaatsen viel tot bijna een halve meter sneeuw.

Ook in de Amerikaanse staat Illinois gebeurden honderden ongelukken, waarvan zeker een met dodelijke afloop.



“We verwachten nog steeds meer sneeuw, dus we vragen iedereen de weg te mijden, totdat de wegen zijn schoongeveegd”, zegt agent Collin Stosberg, van de Missouri Highway Patrol. “Als je toch de weg op moet, zorg er dan voor dat je telefoon volledig is opgeladen, je een gordel draagt en je je snelheid aanpast aan de omstandigheden”, zo waarschuwt de politie.

De winterse storm trekt richting het oosten. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt enkele centimeters sneeuw verwacht. Ook Virginia moet zich opmaken voor sneeuwval.