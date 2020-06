Hoge temperaturen voorspeld: laat kinderen en dieren niet achter in de auto JOBR

23 juni 2020

10u12 12 Weernieuws Deze week worden temperaturen voorspeld van meer dan dertig graden. Politiezones waarschuwen daarom voor het gevaar van een oplopende temperatuur in geparkeerde auto’s, en roepen op om dieren en kinderen niet zomaar in de wagen te laten.

In bijna heel Vlaanderen is deze week code geel voor hitte afgekondigd. Het kwik klimt naar temperaturen rond dertig graden en meer, en dat wil zeggen dat het gevaarlijk warm kan worden in geparkeerde wagens. Lokale politiezones roepen op om geen dieren of kinderen in de wagen achter te laten bij heet weer. Wanneer het buiten zo’n 30 graden is, kan de temperatuur in een afgesloten wagen na 10 minuten al 40 graden bedragen. Na 30 minuten zelfs 48 graden Celsius. Is het buiten tot 35 graden, dan loopt de temperatuur in de wagen na 10 minuten op tot 45 graden en na een half uur zelfs tot 54 graden.

Zulke hoge temperaturen zijn ongezond en kunnen fataal zijn voor mens en dier. Beter is het om dieren en kinderen niet in de wagen achter te laten, direct zonlicht op het heetste moment van de dag te vermijden en voldoende verkoeling en verfrissing te voorzien.

Lees ook:

Opmars fatale hitte: mens kan de combinatie vocht en extreme warmte niet aan

Europese hitte komt op gang: tot 40°C in Spanje, kans op hittegolf in België

Frank Deboosere: “Wie een zwembad vult met drinkwater, zou daarvoor een paar duizend euro extra moeten betalen” (+)