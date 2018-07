Hoge ozonconcentraties verwacht: mogelijk wordt zelfs alarmdrempel overschreden kg

24 juli 2018

12u15

Bron: Belga 0 Weernieuws Dinsdag en de volgende dagen worden in de lucht hoge ozonconcentraties verwacht. De kans op een overschrijding van de Europese informatiedrempel van 180 microgram/m³ neemt toe, en het wordt niet uitgesloten dat donderdag lokaal de Europese alarmdrempel, van 240 microgram/m³, overschreden wordt. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Maandag werden al relatief hoge concentraties gemeten, maar nergens werd de informatiedrempel overschreden. Zodra er meer ozon dan 180 microgram/m³ in de lucht zit, moet de bevolking geïnformeerd worden. De hoogste waarde werd maandag in Aarschot opgetekend (177 microgram).

Donderdag mogelijk boven alarmdrempel

Voor vandaag wordt wel verwacht dat die drempel lokaal overschreden wordt. Die kans is het grootst in het oosten en zuiden van het land.

Omdat het ook woensdag warm blijft, bij een matige wind, zullen de concentraties hoog blijven. De kans is groot dat de ozondrempel op verschillende plaatsen overschreden wordt. De hoogste verwachte uurgemiddelde concentraties voor woensdag liggen tussen de 150 en 210 microgram. De grootste kans op overschrijdingen van de informatiedrempel is er in het centrum, oosten en zuiden van het land.

Voor donderdag worden nog hogere temperaturen verwacht, en nauwelijks wind. De waarschuwingsdrempel zal in zo goed als het hele land overschreden worden, de alarmdrempel kan lokaal overschreden worden.