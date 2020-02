Exclusief voor abonnees Hoe uitzonderlijk is een storm als Ciara, met windstoten tot 130 km/u? Sven Ponsaerts

09 februari 2020

16u41 4 Weernieuws Het is een ferme furie, die Ciara. Parken gaan dicht, voetbalwedstrijden worden afgelast en zelfs vliegtuigen blijven aan de grond. Maar hoe uitzonderlijk is de furie eigenlijk?

Zowat jaarlijks trekt er wel een storm over ons land. Maar veelal passeert die zonder al te veel erg. Ciara zou weleens anders kunnen worden. “We spreken van storm eens een windkracht van 9 Beaufort wordt bereikt”, legt Nicolas Roose van NoodweerBenelux uit. “Dat betekent dat de gemiddelde windsnelheid gedurende 10 minuten een snelheid van ten minste 75 km/u aanhoudt.”

Dat was zondag even voor 11 uur het geval bij het meetpunt Wandelaar aan de kust. “Forse windstoten van makkelijk 120 km/u en meer zoals nu worden voorspeld, maken wij echter niet vaak mee.” De voorbije 30 jaar gaven de officiële windmeters slechts op 7 dagen meer aan dan 34 meter per seconde, zo blijkt uit info van het KMI. “Bijzonder is ook dat Ciara niet in kracht afneemt naarmate ze nadert – als een soort tweetrapsraket is er maandagochtend vanaf 3 uur een tweede ‘activatie’.”

