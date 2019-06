Hoe houd je kinderen koel bij deze hitte? sam

25 juni 2019

Kinderen zijn extra gevoelig voor de hitte. Scholen en crèches nemen daarom tal van maatregelen. De belangrijkste tip: vermijd de zon. Zoek verkoeling in de schaduw of blijf gewoon binnen. Veel drinken is ook heel belangrijk.