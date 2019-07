Hitterecord naar boven bijgesteld: gisteren meer dan 40 graden gemeten in Angleur HAA

25 juli 2019

13u01

Bron: Belga 2 Weernieuws In het Luikse Angleur is het kwik gisteren gestegen tot 40,2 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in België sinds het begin van de waarnemingen. Dat zegt weerman en hoofd van het departement voorspellingen van het KMI David Dehenauw op Twitter.

Het hitterecord van gisteren wordt daarmee iets naar boven bijgesteld. In Angleur klom het kwik gisteren tot 40,2 graden. Het plaatsje bij Luik tekende daarmee de hoogste temperatuur van 24 juli op, en kan dus een nieuw nationaal record op zijn naam schrijven. In Kleine-Brogel werd het gisteren 39,9 graden, ook al goed voor een nieuw nationaal record, maar na de validatie van de waarnemingen van de klimatologische stations - waaronder die in Angleur - blijkt nu dat het hitterecord voor het Luikse dorpje is.

Die status is wellicht van korte duur. Ook deze namiddag wordt het tropisch warm: op veel plaatsen worden temperaturen boven de 40 graden voorspeld.

Na validatie van de waarnemingen van de klimatologische stations van het KMI van gisteren: hoogste temperatuur van 24/7 en nieuw nationaal record : Angleur (Luik) 40,2 graden. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

