Hitterecord gesneuveld in Israël: 50 graden aan Dode Zee KVDS

18 juli 2019

12u58

Bron: Belga 7 Weernieuws In Israël is gisteren het hitterecord gesneuveld. In de regio Sodom, aan de Dode Zee, werd het maar liefst 50 graden Celsius. Dat meldt de Israëlische meteorologische dienst.

Zelfs aan de Middellandse Zee steeg het kwik gisteren tot 42 graden. De luchtvochtigheid was ongewoon laag voor de tijd van het jaar, variërend van 10 tot 25 procent in verschillende delen van het land.

Brand

Op verschillende plaatsen in Israël brak ook brand uit. Daarbij vielen enkele lichtgewonden en de bewoners van 200 huizen moesten worden geëvacueerd.





Om de puntjes op de i te zetten: in juni 1942 werd wel al eens een recordtemperatuur van 54 graden genoteerd in Tirat Zvi, in de Beit She'an Vallei, maar dat was voor de stichting van Israël in 1948.





Volgens de meteorologische dienst is de recordtemperatuur het gevolg van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

