Hittegolf met temperaturen tot 40 graden op komst in Frankrijk

29 juli 2020

18u37

Bron: Belga 2 Weernieuws Vrijdag worden in grote delen van Frankrijk temperaturen tussen 36 en 40 graden verwacht, lokaal kan dat oplopen tot 41 graden, zo meldt de Franse weerdienst Météo France. De weerdienst heeft voor meerdere departementen het op één na hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd.

Ook in de hoofdstad Parijs zou het vrijdag rond 39 graden worden. Al op donderdag kan de temperatuur in het zuidwesten van Frankrijk volgens Météo France oplopen tot 40 graden.

In zes departementen in het zuidoosten van het land roept de weerdienst op tot bijzondere waakzaamheid vanwege de hitte. Voor het departement Beneden-Rijn wordt gewaarschuwd voor droogte en het daarmee gepaard gaande hoge risico op bosbranden.



Een jaar geleden had Frankrijk ook te maken met een hittegolf, waarbij zelfs temperaturen tot 46 graden werden gehaald. Vanwege de hittegolf lag het publieke leven in het land toen grotendeels stil. In Parijs was er zelfs een rijverbod van kracht.

België

Ook bij ons schieten de temperaturen vrijdag de hoogte in. Volgens het KMI klimt het kwik naar 29 tot 31 graden in de Ardennen en 33 tot 35 graden in het centrum. ‘s Avonds kan er mogelijk wat meer (hoge) bewolking voorkomen over het westen van het land. ‘s Nachts neemt de kans op onweer dan weer toe.

Zaterdag liggen de maxima tussen 23 graden aan zee, rond 27 graden in het centrum tot nog 31 à 32 graden in Belgisch Lotharingen.

