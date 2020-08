Hittegolf kan nog de hele volgende week aanhouden Redactie

09 augustus 2020

21u43

Bron: NoodweerBenelux 16 Weernieuws De hittegolf houdt een groot deel van Europa in haar greep. Komende dagen blijft het kwik tropische waarden van 30 tot 35°C halen en het is nog niet gedaan. Volgens weerdienst De hittegolf houdt een groot deel van Europa in haar greep. Komende dagen blijft het kwik tropische waarden van 30 tot 35°C halen en het is nog niet gedaan. Volgens weerdienst NoodweerBenelux kan de hittegolf de hele volgende week aanhouden. “Weermodellen berekenen komende dagen steeds temperaturen boven de zomerse grens van 25°C. Om een hittegolf te beëindigen moeten de maxima onder 25°C blijven en dat is voorlopig niet in zicht”, aldus weerexpert Nicolas Roose.

Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. Dat is zo wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden Celsius halen, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt. Aan die voorwaarden is nu voldaan. De maximumtemperatuur in Ukkel bedroeg woensdag 28,8 graden, 32,0 graden donderdag, 33,9 graden vrijdag, 35,9 graden zaterdag en zondag 32,8 graden.

Het warme weer wordt veroorzaakt door een stevig hogedrukgebied boven het Europees vasteland. Vanuit het zuidwesten van Europa wordt steeds opnieuw warme lucht naar het noorden gestuwd. Van maandag tot woensdag verwacht NoodweerBenelux steeds maxima tussen 30 en 35°C. “Afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn kan het kwik een beetje lager of hoger uitvallen. Een lokale 37°C blijft zeker op woensdag tot de opties behoren”, meldt Roose.

Hitteonweders

Na woensdag neemt de onstabiliteit toe vanuit Frankrijk. Hierdoor stijgen de kansen op onweer in de loop van de namiddag. Het gaat om hitteonweders die lokaal zijn en mogelijk fel van aard. Ondanks de kans op regen- en onweersbuien blijft het kwik in de namiddag op de meeste plaatsen boven 25°C. Dat zou betekenen dat de hittegolf nog enkele extra dagen zal aanhouden. Op neerslag van betekenis voor het hele land is het voorlopig nog wachten.

De langste hittegolf sinds 1901 dateert van 1947 en duurde maar liefst 19 dagen, van 10 tot en met 28 augustus. Ook de hittegolf van 1976 duurde erg lang, namelijk 17 dagen. In 2018 werden twee hittegolven opgetekend, van 13 tot 27 juli, en van 29 juli tot 7 augustus. Vorig jaar werden drie nationale hittegolven én een nationaal hitterecord van 39,7 graden opgetekend.