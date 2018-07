Hittegolf Japan: 80 doden en 35.000 mensen in ziekenhuis KVE

Bron: Belga 0 Weernieuws De hoge temperaturen die Japan al wekenlang teisteren, hebben het leven gekost aan in totaal 80 mensen, terwijl 35.000 mensen verzorgd moesten worden in het ziekenhuis. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe balans van de autoriteiten.

Met op veel plaatsen temperaturen tussen 35 en 40 graden in de schaduw en een luchtvochtigheid van 80 procent, vielen vorige week met 65 geregistreerde overlijdens de meeste doden, zo zegt het Japanse rampenbestrijdingsagentschap. De twee voorgaande weken werden in totaal 15 doden geteld.

De slachtoffers zijn vooral ouderen, maar ook verscheidene kinderen bezweken aan de hitte. Zo bezweek een jongen van 6 in een ongekoeld klaslokaal, nadat hij vlak daarvoor buiten had gesport. De overheid heeft al aangekondigd dat ze de installatie van airco's in scholen vanaf de volgende zomer zal subsidiëren.

"We nemen in verschillende regio's nooit geziene warmteperiodes waar", zegt Motoaki Takekawa van het meteorologische agentschap. De dienst beschouwt de hittegolf als "een natuurramp". Gisteren sneuvelde nog het nationale warmterecord: in Kumagaya, een stad ten noordwesten van Tokio, bereikte het kwik 41,1 graden Celsius. Volgens het agentschap kunnen de hoge temperaturen nog tot begin augustus aanhouden.