Hittegolf is na twaalf dagen afgelopen KVDS

17 augustus 2020

17u28

Bron: Belga, KMI 0 Weernieuws De hittegolf in ons land is na twaalf dagen afgelopen. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. In Ukkel bleef het kwik maandag nipt onder de 25 graden.

Tmax Ukkel 24,4 graden vandaag. De landelijke hittegolf is dus afgelopen en duurde 12 dagen, van 5/8 tem 16/8. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

De maximumtemperatuur in Ukkel bedroeg 24,4 graden maandag en bij een hittegolf moet die boven de 25 graden blijven. Het KMI spreekt van een landelijke, klimatologische hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens 5 opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen ten minste 30 graden gehaald wordt. Het was de eerste hittegolf van het jaar.

Langste hittegolf

De voorbije hittegolf duurde in totaal twaalf dagen, van 5 tot en met 16 augustus. De langste hittegolf sinds 1901 dateert van 1947 en duurde maar liefst negentien dagen, van 10 tot en met 28 augustus 1947. Datzelfde jaar kwamen er overigens nog drie kortere hittegolven voor.





Ook de hittegolf van 1976 duurde erg lang: zeventien dagen. In 2018 werden twee hittegolven opgetekend, van 13 tot 27 juli en van 29 juli tot 7 augustus. Omdat het op 28 juli net geen 25 graden werd, konden we niet spreken van één lange hittegolf met een recordlengte. En in 2019 kende België drie nationale hittegolven: van 23 tot 30 juni, van 22 tot 26 juli en van 23 tot 28 augustus.