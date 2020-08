Hittegolf in zicht: vanaf morgen tropisch warm, tegen het weekend temperaturen tot ruim 35 graden AW

04 augustus 2020

07u07

Bron: Belga 8 Weernieuws De start van een mogelijke hittegolf is in zicht: vanaf morgen wordt het tropisch warm. Vandaag blijft het gematigd, met hier en daar wat bewolking en maxima tussen 22 en 24 graden. Later deze week worden temperaturen van 30 graden en hoger verwacht.



Vandaag wordt het, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs, wisselend bewolkt. Uit de bewolking zou in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen nog een lokaal buitje kunnen vallen. Aan zee wordt het overwegend zonnig. In de namiddag wordt het overal wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 19 en 21 graden in de Ardennen, rond 21 graden aan zee en tussen 22 en 24 graden elders. De wind waait zwak of soms matig uit het noorden tot noordwesten of uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vannacht blijft het rustig, droog en meestal lichtbewolkt weer met enkele hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 8 en 14 graden.

Zonnig en warm

Morgen wordt het zonnig en zomers warm. Op enkele hoge wolkensluiers na blijft het helder. De maxima liggen tussen 23 graden in de Hoge Ardennen en 28 graden in de Kempen. De wind waait overwegend zwak tot matig uit zuidzuidwestelijke richtingen.



Donderdag blijft het helder of lichtbewolkt en op vele plaatsen wordt het tropisch warm. De maxima variëren van 26 graden in de Ardennen en op het strand tot 32 graden in de Kempen. Aan zee kan er een zeebries ontstaan.



Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en in de meeste streken tropisch warm. De maxima liggen tussen 28 graden in de Ardennen en op het strand tot 35 graden in de Kempen. Aan zee kan er opnieuw een noordoostelijke zeebries ontstaan die daar voor een afkoeling kan zorgen.

Hittegolf

In het weekend gaat de temperatuur verder de lucht in. Zaterdag wordt het zonnig en heet. De maxima halen tussen 27 graden aan zee en 35 graden in het centrum en lokaal mogelijk zelfs wat meer.

Zondag wordt het opnieuw droog en zonnig. De maxima komen op veel plaatsen nog boven 30 graden. Het is niet uitgesloten dat koelere zeelucht het kwik tijdelijk wat naar beneden haalt met dan waarden tussen 25 en 30 graden. Deze tijdelijke afkoeling is evenwel nog erg onzeker.

Maandag blijft het vrij zonnig en droog. In principe is het nog steeds warm met maxima rond 30 graden in het centrum maar het is opnieuw niet uitgesloten dat koelere zeelucht ons land bereikt.

Weerdienst NoodweerBenelux ziet zelfs kansen op een langdurige hittegolf. Normaal is deze 5 dagen lang met 3 dagen temperaturen tot 30 graden Celsius, maar volgens de weerdienst kan die in het binnenland tot wel 7 dagen of meer aanhouden. Aan de Belgische kust kan een zeebries in het weekend de temperatuur mogelijk naar beneden duwen.

Code geel

Vanaf morgen kondigt het KMI ook code geel af voor hitte. Bij code geel is het de boodschap om waakzaam te zijn. “Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven”, aldus het KMI.

“De situatie dient opgevolgd te worden, aangezien de huidige indicaties er op wijzen dat een opschaling naar een oranje waarschuwing mogelijk is”, klinkt het nog.