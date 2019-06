Hittegolf houdt hele week aan: waarschuwingsfase van warmteactieplan van kracht kg

21 juni 2019

12u08

Bron: Belga, Warmedagen.be 10 Weernieuws Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft vanmiddag de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan afgekondigd. Vanaf deze zondag voorspelt het KMI immers heel warm weer, met temperaturen boven de 30 graden. De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen werken, gepaste maatregelen treffen.

"We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen de tijd heeft om zich voor te bereiden op het warme weer vanaf zondag. Het is de eerste warmtepiek dit jaar met een snelle temperatuurstijging en kort na een koelere periode. Uit de praktijk blijkt dat de bevolking dan nog extra kwetsbaar is", zegt woordvoerder van Zorg en Gezondheid Joris Moonens.



Deze zondag wordt de eerste van een reeks hete dagen. De maxima kunnen dan plaatselijk oplopen tot 29 graden. Op maandag kan het kwik plaatselijk tot 32 graden klimmen en op dinsdag en woensdag bereiken de maxima 34 of zelfs 35 graden. Ook op donderdag en vrijdag zou het nog zonnig blijven met zomerse temperaturen rond 30 graden in sommige streken.

Kwetsbaar

Het algemeen advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. "Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?"



Behalve op het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richt Zorg en Gezondheid zich ook specifiek op organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. "We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen.”

Warmteactieplan

Het Vlaams Warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheidsfase en een waarschuwingsfase. De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot 30 september 2019. De waarschuwingsfase start 0 tot 2 dagen voor het echt erg warm wordt. De overheid stuurt dan een waarschuwingsmail uit naar een lijst van organisaties die met kwetsbare groepen werken: zo weten die dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen.



Zorg en Gezondheid houdt de weersvoorspellingen in de gaten en zal de waarschuwingsfase weer afgelasten als er koeler weer voorspeld wordt.

Extra tips

De website Warmedagen.be verzamelt tips en aanbevelingen over wat je kan doen om jezelf en anderen te beschermen tegen warmte. Hieronder enkele tips op een rij.

Pas je kleding aan. Draag bijvoorbeeld lichte en lichtgekleurde kledij, een hoofddeksel en een zonnebril.

Zoek koele plekken op. Blijf zoveel mogelijk uit de zon. Als je naar buiten gaat, blijf dan in de schaduw of ga naar gekoelde plekken, zoals bibliotheken of winkelcentra.

Koel jezelf af. Doe zware inspanningen vooral ‘s ochtends of ‘s avonds, wanneer het koeler is. Neem een lauwe douche of een voetbad ter verfrissing - of neem een duik in het zwembad, als dat mogelijk is.

Houd je huis koel. Buiten preventieve maatregelen, zoals extra isolatie, kan je ook tijdens de hitte heel wat doen om je huis te verfrissen. Zet je ramen open zodra het buiten afgekoeld is. Zorg ook voor luchtig beddengoed en ververs regelmatig de lakens.

Drink meer water. Drink regelmatig een glas water, ook voor je dorst krijgt, en vermijd alcohol en frisdrank. Wat eten betreft kies je best voor lichte maaltijden met voldoende groenten en fruit.

Besteed extra aandacht aan ouderen en kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor de hitte. Zorg ervoor dat ze voldoende rusten, genoeg water drinken en koel blijven.