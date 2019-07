HITTEBLOG. Vandaag wordt wellicht warmste dag ooit: temperaturen tot 41 graden verwacht HAA

25 juli 2019

06u31 104 Weernieuws Het wordt vandaag opnieuw extreem heet, met temperaturen die in het binnenland kunnen stijgen tot 41 graden. Ook aan zee wordt een tropische 36 graden verwacht. De kans is groot dat 25 juli 2019 de geschiedenisboeken zal ingaan als de warmste dag ooit in ons land. Het hitterecord van gisteren - 39,9 graden in Kleine Brogel - is dus waarschijnlijk van korte duur.

Weerbericht

Net als gisteren wordt het vandaag opnieuw uiterst warm, met maxima rond 35 graden aan zee en op de Ardense hoogten, 38 graden in het centrum van het land en 40 graden in de Kempen, plaatselijk zelfs iets meer. Het is eerst zonnig, later komen er middelhoge wolkenvelden vanuit Frankrijk. Deze namiddag neemt de kans op een lokale onweersbui toe, meldt het KMI.

Vanavond is er nog kans op een lokale onweersbui, volgende nacht wordt het opnieuw overal droog en lichtbewolkt. De temperaturen blijven vrij hoog en dalen niet onder 19 tot 26 graden.

Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken en geleidelijk ruimt de wind naar het westen tot het noordwesten. Het wordt onstabieler met in de namiddag al kans op enkele plaatselijke onweersbuien. Vooral in het oosten van het land wordt het nog heel warm, met maxima die schommelen tussen 24 graden aan de kust en 38 of meer in de Kempen. In de loop van de nacht verwachten we geleidelijk een afkoeling met toenemende kans op regen- en onweersbuien.

Het weekend wordt regenachtig en ‘frisser’. Zaterdag is het wisselvallig met soms intense regen- en onweersbuien. De maxima schommelen tussen 22 graden aan de kust en 28 graden in de Kempen. Zondag verwachten we nog regen- en onweersbuien. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 28 graden in de Kempen.

