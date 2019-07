HITTEBLOG. Hoogste temperatuur ooit gemeten: 39,9 graden in Kleine-Brogel ttr lh

24 juli 2019

07u03 84 Weernieuws Het hitterecord is gesneuveld - en hoe. Het kwik steeg deze namiddag tot maar liefst 39,9 graden in Kleine-Brogel, nadat het hitterecord van 38,8 graden rond 14 uur al aan diggelen ging. Morgen kunnen de temperaturen oplopen tot liefst 41 graden. Volg alles over de hitte hieronder in onze liveblog.

Weerbericht

Gisteren was het al de warmste 23 juli en het lijdt weinig twijfel dat vandaag de warmste 24 juli zal worden. Daarvoor moet het record van 24 juli 1994 gebroken worden, toen werd het 33,0 graden in Ukkel. Vandaag kan het zelfs de warmste dag worden sinds de start van de metingen in 1833. Daarvoor moet het record van 36,6 graden uit 1947 worden gebroken.

Aan zee en in het westen wordt de wind in de loop van de namiddag matig uit west tot noordwest. Vanavond en -nacht wordt het meestal licht bewolkt en blijft het warm met minima tussen 19 en 24 graden. De wind waait zwak tot lokaal matig uit veranderlijke en later oostelijke richtingen.

Morgen is het meestal zonnig maar een lokale bui of een onweer is niet geheel uitgesloten. Onder een verzengende hitte halen we maxima rond 38 à 39 graden en mogelijk zelfs 40 graden. Zelfs aan de kust gaat het kwik vlot boven 35 graden.

Vrijdag begint zonnig maar in de loop van de dag komen er meer wolken en geleidelijk ruimt de wind naar het westen tot het noordwesten. Het wordt onstabieler met al kans op enkele plaatselijke onweersbuien op het einde van de dag. Het wordt nog heel warm, vooral dan in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 24 graden aan de kust en 38 of meer in de Kempen. In de loop van de nacht verwachten we geleidelijk een afkoeling met regen- en onweersbuien vanuit het westen.

Zaterdag is het wisselvallig met soms intense regen- en onweersbuien. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 29 graden in de Kempen.

Zondag bevinden we ons op de scheidingslijn van de warme en koude lucht waardoor de voorspellingen nog onzeker zijn. We verwachten regen­ en onweersbuien maar mogelijk ook droge momenten met zon. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 32 graden in de Kempen.

Maandag is nog een lichte bui mogelijk maar de zonnige perioden overheersen. De maxima schommelen rond 25 of 26 graden in het centrum.

Dinsdag is het meestal zonnig met maxima rond 26 graden in het centrum van het land.

