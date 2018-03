Hij riskeerde zijn leven om tornado’s te bestuderen. Tot eentje hem te pakken kreeg KVDS

26 maart 2018

14u12

Bron: USA Today, The Washington Post, The New York Post 0 Weernieuws “We gaan sterven! We gaan sterven!” Dat angstaanjagende gegil hoorde Betsy Randolph van de snelwegpolitie van Oklahoma over haar radio toen ze op vrijdagavond 31 mei 2013 op patrouille was. Aan de andere kant waren tornadojager Tim Samaras (55), zijn zoon Paul (24) en hun collega Carl Young (45) te horen. Zij waren die dag onderweg om een onweer te fotograferen, toen zich plots een tornado leek te vormen in El Reno. Ze reden er meteen op af, maar de weg die ze in gedachten hadden om weg te vluchten, bleek dood te lopen.

Dat staat te lezen in een nieuw boek dat volgende maand verschijnt over het leven van een van de bekendste tornadojagers ter wereld. In ‘The Man Who Caught the Storm: The Life of Legendary Tornado Chaser Tim Samaras’ schetst journalist Brantley Hargrove een portret van de selfmade uitvinder die meteorologen een van hun grootste uitvindingen gaf om tornado’s te bestuderen. En van de storm die uiteindelijk zijn leven zou opeisen.

Kind

Als kind had Samaras twee grote passies: elektronica demonteren en weer in elkaar zetten en tornado’s. Toen hij als twintiger aan de slag ging als ingenieur bij het Denver Research Institute, spaarde hij al zijn vakantie op voor de maanden mei en juni, zodat hij dan naar ‘Tornado Alley’ kon rijden: een gebied in het hart van de Verenigde Staten waar de meeste en de sterkste tornado’s voorkomen, doordat warme en droge lucht uit het westen er botst met koele en vochtige lucht vanuit de Golf van Mexico. Iets wat een dodelijke cocktail is. (lees hieronder verder)

Toen de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – de overheidsdient die de National Weather Service omvat – in 1998 onderzoekers uitnodigde om een instrument te maken waarmee de luchtdruk kon worden gemeten ín een tornado, was de aandacht van Samaras meteen getrokken. Tot het einde van vorige eeuw had de wetenschap alleen de buitenste randen van zware tornado’s kunnen bestuderen, maar niemand wist wat er zich in het oog van de storm afspeelde.

Schoendoos

Samaras bedacht dat hij zelfs beter kon doen en voegde er instrumenten aan toe die gegevens konden verzamelen over temperatuur en luchtvochtigheid. Hij stopte die in een omhulsel met de grootte van een schoendoos en bouwde daar een kegel rond in staal van ruim een halve centimeter dik, 50 centimeter breed en 15 centimeter hoog. De HITPR was licht genoeg om uit de laadbak van een truck te trekken en in het pad van een tornado te leggen én nog op tijd weg te raken. (lees hieronder verder)

De NOAA was onder de indruk en Samaras mocht een prototype bouwen. Het zou tot 2003 duren voor hij erin slaagde om dat degelijk te testen en dat gebeurde in Manchester, South Dakota. Hij ontsnapte met minder dan anderhalve minuut respijt.

Het toestel was een succes en Samaras werd op slag een mediasensatie. Hij stelde daarop een eigen team samen om tornado’s te bestuderen: het Tactical Weather Instrumented Sampling In Tornadoes Experiment (TWISTEX). En hij keerde terug naar Tornado Alley.

Ontsnappen

Het was daar dat het op 31 mei 2013 ook fout ging. Samaras was met zijn zoon Paul en collega Carl Young op weg om een onweer te fotograferen dat verwacht werd in het noorden, toen ze ontdekten dat er mogelijks een tornado zou ontstaan in El Reno, waar ze doorheen reden. Daar konden ze niet aan weerstaan. Ze zouden anderhalve kilometer naar het zuiden rijden in de richting van de tornado en vervolgens naar het oosten afbuigen om aan zijn pad te ontsnappen. Maar het kruispunt waar ze wilden afslaan, bleek dood te lopen. Waardoor ze nog anderhalve kilometer dichter bij de tornado moesten om uiteindelijk weg te kunnen draaien. (lees hieronder verder)

Storms now initiating south of Watonga along triple point. Dangerous day ahead for OK--stay weather savvy!

Het hele stormsysteem was meer dan 4 kilometer breed en de rukwinden haalden er snelheden tot 265 kilometer per uur. Op de meeste plaatsen zouden ze er met wat geschud vanaf zijn gekomen, maar de wagen van de onderzoekers kwam in een subvortex terecht, een kleinere tornado in de grote storm. Die was ongeveer twee voetbalvelden breed en haalde windsnelheden tot 320 kilometer per uur. De Cobalt werd daardoor van de weg geplukt en 20 seconden mee de lucht ingevoerd, tot hij 200 meter verder in een veld weer werd neergekwakt. (lees hieronder verder)

Het was een hulpsheriff die het wrak vond. En dat was nog amper herkenbaar. “Het voertuig zag eruit alsof het door een afvalpers was gegaan”, aldus Chris West van Canadian County aan de krant The Washington Post. “Het was nog 60 tot 70 procent van zijn oorspronkelijke grootte.”

Het lichaam van Tim Samaras zat nog met de gordel vast op zijn plaats. De lichamen van de zijn zoon en Carl Young werden teruggevonden 800 meter naar het oosten en het westen.

Onderzoek

Het bedrijf van de man bleef na zijn dood bestaan en doet nog altijd onderzoek naar tornado’s. In de hoop op een dag het doel te bereiken dat Samaras altijd voor ogen hield: begrijpen waarom tornado’s in de toekomst nog destructiever en dodelijker zullen worden zoals de wetenschap verwacht.

Het boek ‘The Man Who Caught the Storm: The Life of Legendary Tornado Chaser Tim Samaras’ komt op 3 april uit.