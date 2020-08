Hier en daar in Vlaanderen bomen omgewaaid, maar schade door storm Francis blijft beperkt Redactie

26 augustus 2020

03u59

Bron: Belga, KMI, Noodweerbenelux 578 UPDATE Weernieuws De schade door storm Francis in ons land is op de meeste plaatsen beperkt tot weggewaaide gevelstenen en omgewaaide bomen. In Knokke-Heist vloog het volledige dak van een nieuwbouw eraf. Ook vandaag blijft het nog opletten: het KMI waarschuwt op de meeste plaatsen nog tot na de middag met ‘code geel’.



“Vooral deze voormiddag verwachten we nog veel wind met rukwinden rond 80 km/h in het binnenland en lokaal nog tot 90 km/h aan zee”, meldt het KMI. “Deze namiddag neemt de wind in kracht af.”

De ergste schade tot nu toe is er aan een nieuwbouwwoning in Knokke-Heist. Felle rukwinden bliezen het volledige dak - inclusief steunbalken van 1,5 ton - weg. “Dit is brute pech”, zucht eigenaar Jordy Ghysel (25). “Gelukkig was er niemand op de werf aanwezig en vielen er geen gewonden.” .

In West-Vlaanderen kwamen in Wenduine (De Haan) ook gevelstenen los door de hevige wind.

Op andere plaatsen in de regio moest de brandweer uitrukken voor takken of stukken boom op de weg. Dat was onder meer het geval aan het Prinses Stefanieplein in Oostende.

Ook in Koksijde, Ieper, Diksmuide, De Panne en Lo-Reninge liepen meldingen binnen van omgewaaide bomen of takken die op de rijbaan belandden.

Op het strand van Zeebrugge sneuvelden dinsdagnacht enkele strandcabines. De inboedel lag het en der verspreid over het strand. Het wordt voor de eigenaars zoeken naar hun spullen de komende dagen.

In de omgeving van Kortrijk kreeg de hulpverleningszone Fluvia in de nacht van dinsdag op woensdag 11 meldingen van stormschade, meestal bomen of takken op de weg, of dakpannen. Bij een hobby- en knutselwinkel werd een tent omver geblazen.

In het Oost-Vlaamse De Pinte is de Keistraat afgesloten voor de opruimwerken van een omgewaaide boom. Tussen het kruispunt met de Ooievaarslaan en de Deurlestraat kan het verkeer niet passeren.

Langs de Gentsesteenweg in Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem) is een man dinsdagnacht met zijn wagen tegen een stuk afgewaaide boom gereden. Hij slaagde er net niet in die te ontwijken.

Ook in Wetteren viel een boom op de rijbaan op de Smetledesteenweg.

De hulpverleningszone Waasland kreeg een tiental oproepen voor omgewaaide bomen en afgebroken takken die de rijbaan versperden. Dat was het geval in Melsele, Vrasene, Stekene, Waasmunster en Kemzeke.

In Vlaams Brabant is ook hier en daar hinder. Leuven is de Kardinaal Mercierlaan de hele voormiddag afgesloten voor het verkeer vanwege een (dikke) omgevallen boom die moet verwijderd worden. De parken in de studentenstad blijven de hele dag gesloten.

In Scherpenheuvel-Zichem veroorzaakte de wind schade aan een tuinhuis. Een lezer bezorgde ons deze foto’s.

In de provincie Antwerpen moest de brandweerzone Rivierenland 23 keer uitrukken om onder meer bomen te gaan opruimen in Bonheiden, Bornem, Nijlen en Heist-op-den-Berg.

In Nederland zijn er ook veel meldingen van omgewaaide bomen. In Den Haag viel een omgewaaide boom deels op vrouw. Ze werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ook elders in het land waaiden hier en daar bomen om.

Komende dagen

Het blijft woensdagnamiddag gedeeltelijk of soms zwaarbewolkt met vooral in het noorden van het land kans op enkele lokale buitjes. In de loop van de namiddag ontwikkelen er zich iets meer opklaringen in de streken langs de Franse grens. De westenwind waait eerst nog vrij krachtig of krachtig in het binnenland met rukwinden rond 60 of 70 kilometer per uur, later neemt hij in kracht geleidelijk af. Aan zee waait er eerst een zeer krachtige wind met rukwinden rond 75 kilometer per uur later afnemend naar vrij krachtig of krachtig, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 17 en 20 graden in de Ardennen, tussen 20 en 22 graden elders en eventueel rond 23 graden in Belgisch Lotharingen.

‘s Nachts wordt het rustiger en licht of gedeeltelijk bewolkt. Er is nog steeds kans op enkele lokale buien in de noordelijke helft van het land. De minima schommelen tussen 7 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 11 en 15 graden elders. De wind waait eerst tijdelijk nog matig of vrij krachtig uit westelijke richtingen, later neemt hij af naar zwak of matig en krimpt hij naar zuidwest.

Donderdag wordt het tijdelijk rustiger met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vooral in de noordwestelijke helft van het land kunnen er nog enkele buitjes vallen. Op het einde van de dag neemt de bewolking vanuit Frankrijk toe. De maxima schommelen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, en 22 of 23 graden in het centrum.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag verwachten we regelmatig buien met vooral in het westen plaatselijk kans op een donderslag. De minima liggen tussen 11 en 15 graden. De wind waait zwak of matig, eerst uit oost tot zuidoost. Later wordt de wind matig of soms vrij krachtig uit zuid tot zuidwest in het oosten en veranderlijk in het westen.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met perioden van regen of buien, lokaal met onweer. De maxima liggen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal matig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig buien die vooral in de westelijke landshelft intens kunnen zijn met hier en daar onweer. De maxima schommelen rond 18 graden in het centrum. Zondag blijft het vrij fris met Noordzeebuien die landinwaarts trekken. Vooral in het oosten is er nog kans op een donderslag. In de loop van de namiddag wordt het waarschijnlijk droger vanaf het noordwesten. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum bij een matige tot aan zee soms vrij krachtige noordnoordwestenwind.

