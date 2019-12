Hier en daar een bui en zachte temperaturen: bijna 10 graden warmer dan normaal AW

19 december 2019

06u41

Bron: Belga 3 Weernieuws Het wordt opnieuw zeer zacht vandaag. De bewolking neemt langzaam toe vanaf het westen met hier en daar wat regen of een bui. Over het oosten blijft het lang vrij zonnig. Maxima tussen 10 graden op de Ardense hoogvlakten tot 14 graden in Vlaanderen, wat bijna 10 graden warmer is dan normaal.

De wind waait matig uit zuid tot zuidoost, in kuststreek en op de Ardense hoogvlakten soms vrij krachtig met pieken tot 50 kilometer per uur.

Vannacht wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met hier en daar nog wat regen of een bui. Na middernacht bereikt een regenzone het westen van ons land. Het blijft zacht met minima tussen 7 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in Vlaanderen. De zuidelijke tot zuidoostelijke wind wakkert aan tot vrij krachtig met pieken tot 60 kilometer per uur.

Morgen trekt een regenzone van west naar oost door het land. Na de namiddag wordt het geleidelijk droger vanaf de kust met enkele opklaringen. Aanhoudend zacht weer met maxima tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en tussen 11 en 13 graden in de andere streken. De wind waait vrij krachtige uit zuid tot zuidoost, later ruimend naar zuidwest en afnemend naar matig. De rukwinden kunnen tijdelijk 70 kilometer per uur bereiken.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt en droger, maar hier en daar vallen er nog enkele buien. Zaterdagnacht trekt een nieuwe regenzone over onze streken. Het wordt iets frisser met maxima rond 3 graden op de Ardense hoogten en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Zondag verlaat de regen ons land naar het oosten. Het wordt wisselvallig met enkele buien. De temperaturen halen waarden tussen 3 graden op de Ardense hoogten en 8 graden aan zee. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit west tot noordwest.

