Hevige wind verwacht: nummer 1722 geactiveerd jv

22 februari 2020

22u23

Bron: belga 2 Weernieuws De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Dat gebeurt nadat het KMI waarschuwt voor slecht weer, met zondag kans op hevige rukwinden.

In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. Aan zee wordt het stormachtig en kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert het nummer 1722 preventief bij het risico op een storm of wateroverlast. Het dient om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is dus geen noodnummer. Bij storm of wateroverlast krijgen noodcentrales 112 en de brandweer steeds veel oproepen, en moeten ze voorrang geven aan wie mogelijk in levensgevaar is.

Wie dringend een ambulance of brandweer nodig heeft, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is, belt dus nummer 112. Het nummer 1722 is er voor wie hulp van de brandweer nodig heeft, zonder dat er een risico op levensgevaar is. Bijvoorbeeld bij veel schade aan de dakbedekking, een ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, enzovoort. Ook het elektronische formulier van de hulpverleningszone is daarvoor beschikbaar.