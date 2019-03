Hevige storm en overstromingen in Nieuw-Zeeland: vrouw komt om het leven IB

27 maart 2019

05u15

Bron: New Zealand Herald, Radio NZ, The Guardian 0 Weernieuws Een vrouw is in aan de Nieuw-Zeelandse westkust om het leven gekomen door een overstroming tijdens een hevige storm. Elders werd een brug weggeslagen. De regio op het Zuidereiland wordt momenteel geteisterd door zware regenval en de noodtoestand is er uitgeroepen.

Het lichaam van de vrouw spoelde ten noorden van de stad Hokitika op het Zuidereiland aan. Volgens de politie gaat het om een oudere vrouw, die waarschijnlijk uit haar auto was gestapt om te voet door het water te waden. “Toen werd ze weggeslagen door de sterke stroming”, zegt sergeant Peter Payne. “Het onderzoek loopt nog en het lichaam zal door een lijkschouwer worden onderzocht. Onze gedachten zijn bij haar familie in deze trieste tijd.”

“Eens in de honderd jaar”

De storm, die rivieren buiten haar oevers liet treden en huizen onder water zette, verwoestte ook een brug in de buurt van het dorpje Franz Jozef. Meteorologen beschrijven de storm als uitzonderlijk, zelfs voor de doorgaans vrij natte regio en hebben het over storm zoals die maar “eens in de honderd jaar” voorkomt. Op sommige plaatsen viel meer dan 800mm regen (meer dan 800 liter per vierkante meter, red.) een record.

Tientallen huizen en bedrijven in de regio zijn ondergelopen door de overstromingen en een groot deel van de snelweg, zo’n driehonderd kilometer in totaal, is niet meer begaanbaar omdat ze ondergelopen of weggeslagen is.

Aerial photos show the devastation left behind from the West Coast flooding.



Westland Civil Defence controller Simon Bastion said it had been a horrendous and scary 24 hours.



📷: Wayne Costello/ DOC pic.twitter.com/E8kLIz43i6 RNZ(@ radionz) link