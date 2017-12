Hevige rukwinden spelbreker aan zee: kustbaan volledig afgesloten Jelle Houwen

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Henk Deleu Ook het tramverkeer ondervond een tijd hinder omdat het opwaaiende zand de tramsporen bedekte.

De kustbaan N34 (Zeedijk) is tussen de Westlaan in Middelkerke en de Acacialaan in Oostende volledig afgesloten voor verkeer. Het probleem: zandophopingen op de weg, een gevolg van de rukwinden die gisteravond de kop opstaken. Al sinds gisteren 18.30 uur is de weg niet meer berijdbaar. Aanvankelijk konden ook geen trams passeren, maar een team van De Lijn kon het zand afgelopen nacht wel van de tramsporen halen. Het tramverkeer is dus hersteld. Zolang het zand niet van de rijweg is, blijft de N34 afgesloten. Hoelang is nog koffiedik kijken. Ook afgelopen weken al werd de kustbaan meermaals afgesloten. Boosdoener is altijd opnieuw de hevige wind.