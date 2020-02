Hevige regen met vreugde onthaald in Australië HAA

07 februari 2020

08u03

Bron: DPA 1 Weernieuws Zware regenval heeft verschillende delen van Australië onder water gezet, maar de regen verlicht wel het werk van de brandweer, die nog altijd strijdt tegen de aanhoudende bosbranden.

Sinds woensdag regent het in de zuidoostelijke staat New South Wales (NSW). Vandaag ontvingen de hulpdiensten al meer dan 500 noodoproepen. Twee mensen in een caravan moesten gered worden en een weg is afgesloten wegens mogelijke aardverschuivingen.

Schade aan huizen

De situatie is niet al te verontrustend, maar er is wel schade aan huizen, meldt een woordvoerder van de regering aan het Australische persbureau AAP. Weerdiensten hebben vandaag een waarschuwing gegeven en ook de miljoenenstad Sydney kan getroffen worden door overstromingen.



De brandweer is verheugd met de regen. "Zo leuk om de regen gisterenavond te horen vallen en vandaag te rijden met de ruitenwissers aan", schrijft het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons, op sociale media.

Cycloon Damien

Al maanden woeden er hevige branden in Australië. New South Wales is het hardst getroffen. Momenteel zijn er daar nog veertig branden, waaronder een nog niet onder controle is in de buurt van hoofdstad Canberra.

In het noordwesten van het land nadert dan weer de cycloon Damien. Die kan windstoten tot 230 kilometer per uur veroorzaken. De autoriteiten raden de bewoners aan om hun voorzorgen te nemen en bescherming te zoeken. Het is al de derde cycloon van het seizoen in de regio.