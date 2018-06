Hevig onweer zet straten blank in regio Kortrijk Redactie

07 juni 2018

18u35

Bron: Noodweer Benelux 0 Weernieuws In de late namiddag trok een hevig onweer over de regio van Kortrijk. Dat zette enkele straten blank in de omgeving van Aalbeke. Volgens waarnemers ter plaatse en de Facebookpagina NoodweerBenelux viel er in amper 35 minuten tijd zo'n 30 tot 40 liter per vierkante meter.

"Deze grote neerslagsom en de lage treksnelheid van onweersbuien op dit moment zorgt voor een grote kans op wateroverlast", aldus weerdienst NoodweerBenelux.

Later vanavond stijgt ook de kans op onweer in het binnenland van België. Het is pas na middernacht dat het geleidelijk opnieuw rustiger wordt met afnemende onweerskansen.