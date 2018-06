Hevig onweer zet straten blank in regio Kortrijk Redactie

07 juni 2018

18u35

Bron: Belga, Noodweer Benelux 215 Weernieuws In de late namiddag is een hevig onweer over de regio van Kortrijk getrokken. Een wolkbreuk zette straten blank en zorgde voor ondergelopen kelders. De brandweer van regio Fluvia kreeg maar liefst 140 oproepen. Op de autostrade in de omgeving verloopt het verkeer moeizaam door de wateroverlast.

Volgens waarnemers ter plaatse en de Facebookpagina NoodweerBenelux viel er in amper 35 minuten tijd zo'n 30 tot 40 liter per vierkante meter. "Deze grote neerslagsom en de lage treksnelheid van onweersbuien op dit moment zorgt voor een grote kans op wateroverlast", aldus weerdienst NoodweerBenelux.

De brandweer van regio Fluvia kreeg al 140 oproepen binnen. Kelders liepen onder water of dreigden onder water te lopen en veel bewoners hadden zandzakjes nodig. Vooral het centrum van Aalbeke kreeg op korte tijd erg veel water te slikken, maar de brandweer moest ook in Heule, Marke, en Rekkem uitrukken na de overvloedige regenval.

De hevige wolkbreuk boven Kortrijk zorgt voor een moeizame avondspits. De aansluiting van de E403 vanuit Brugge naar de E17 staat blank. Ook op de ring rond Kortrijk en in de buurt van Rekkem gaat het langzaam. "We zien inderdaad dat de verkeerswissel ter hoogte van Aalbeke vlakbij de Franse grens blank staat. Het water staat enkele centimeters hoog", bevestigt het verkeerscentrum. "Zo'n hevige regenval middenin de spits zorgt onvermijdelijk voor files. De ervaring leert dat dit soort files zich wel snel oplost wanneer het stopt met regenen."

Noodweer Benelux meldt op Twitter dat ook de E17 ter hoogte van Rekkem voor een deel onder water staat.

UPdate #onweer (17:59). Stevige #onweersbui nabij #Kortrijk zet de E17 Moeskroen-Rekkem tijdelijk blank! Deze #cel trekt nu verder West-Vlaanderen binnen. Hou onze #updates in de gaten. Foto: Domi Pieters 📸 pic.twitter.com/z9GHNPfUXp NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Het onweer trekt nu verder over de rest van de provincie. Later vanavond stijgt ook de kans op onweer in het binnenland van België. Het is pas na middernacht dat het geleidelijk opnieuw rustiger wordt met afnemende onweerskansen. Ook voor morgen waarschuwt het KMI voor onweer, met plaatselijk felle regen- en onweersbuien die tot wateroverlast kunnen leiden.

Regio #Kortrijk daarnet flink getroffen door fors #onweer met #wateroverlast. Deze beelden komen binnen vanuit #Aalbeke. Bedankt @ladyrehela om ons deze beelden te bezorgen. pic.twitter.com/qkNu46E0zN NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Nieuwe #beelden #wateroverlast regio #Aalbeke (Kortrijk, BE). Mensen die ook foto's hebben, stuur maar in via de hashtag #teamnoodweer. Bedankt @ladyrehela en hopelijk valt de schade uiteraard mee! pic.twitter.com/zIjjjSc9Y7 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

UPdate #onweer (19:10). Ook in #Heule (Kortrijk) hebben ze te kampen met de gevolgen van felle #neerslag. Bedankt Thomas Destoop voor de foto. 📸 @DelhaizeNL @DelhaizeFR #delhaize #wateroverlast pic.twitter.com/N8Ol4suRNG NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link