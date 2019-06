Hevig onweer verwacht vanaf vanmiddag: hagel en windstoten kunnen heel wat schade veroorzaken AW

04 juni 2019

06u24

Bron: Belga 28 Weernieuws Het is vandaag eerst droog en licht tot wisselend bewolkt. Maar de bewolking neemt snel toe en tegen de middag kan het al regenen in de westelijke helft van het land. De neerslag is buiig van karakter en wordt geleidelijk intenser. Tegen het einde van de namiddag kunnen er felle onweders ontstaan.

Overvloedige regen, zware windstoten en/of hagel kunnen op sommige plaatsen heel wat schade veroorzaken. Het wordt vrij warm met maxima van 20 of 21 graden aan zee tot 27-28 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot meestal matig uit zuidoostelijke richtingen, zegt het KMI.



Vanavond en vannacht verwachten we verspreid in het land felle buien en zware onweders. Overvloedige regen, zware windstoten en/of hagel kunnen op sommige plaatsen schade veroorzaken. In het tweede deel van de nacht neemt de buienactiviteit af. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind is eerst zwak uit veranderlijke richting en wordt later matig uit het zuiden tot het zuidwesten.

Morgen is er veel bewolking met buiige regen. In de loop van de dag worden de buien intenser en vergroot alweer de kans op onweer. Vooral woensdagavond en -nacht is er alweer kans op zwaar onweer. De maxima liggen tussen 17-18 graden aan zee en 26 of 27 graden in de Kempen. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richting.

Donderdag start met veel bewolking en enkele buien. Later wordt het droger met bredere opklaringen. De maxima liggen rond 18 graden.

