Hevig onweer trekt over Vlaanderen: indrukwekkende shelfcloud, omgewaaide bomen, 5 gewonden in Brussel Nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp

04 juni 2019

15u30

Bron: Belga, KMI, NoodWeerBenelux 326 Weernieuws Het KMI waarschuwt dat er vanavond zeer plaatselijk kans is op felle onweersbuien. Van 17 uur tot ongeveer 23 uur geldt in heel het land code oranje. Daarna blijft code geel van kracht tot 3 uur volgende nacht. Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722, voor niet-dringende hulp, geactiveerd. Rond 18.30 uur trokken de eerste onweersbuien over West-Vlaanderen ons land binnen. Volg alle updates hier live.

De onweersbuien hebben in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen plaatselijk windschade en wateroverlast veroorzaakt. Het onweer heeft inmiddels wat aan kracht ingeboet en is voorbij het centrum van het land, waar het langs het oosten stilaan onze streken uittrekt.

Volg de evolutie van de storm hier live:

Wat is code oranje?

Code oranje houdt in dat er kans is op 31 tot en met 50 l/m² in één uur of 41 tot 60 l/m² in zes uur of 51 tot 100 l/m² in een etmaal, of verspreide zware rukwinden of hagelstenen van 3 tot 5 cm. Het KMI waarschuwde eerder al met code geel in heel het land van 14 uur deze namiddag tot 3 uur vannacht, maar die waarschuwing werd vanmiddag dus bijgesteld. “We volgen de situatie op", klinkt het.

De voorspellingen deden Leefmilieu Brussel en de stad Brussel beslissen om alle parken vanaf 16 uur te sluiten. “In de parken die niet kunnen worden afgesloten, zal aan de ingangen een bericht worden uitgehangen en zullen de parkwachters de bevolking informeren”, meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt aangeraden om de groene ruimte en de omgeving van bomen te vermijden.



Als de weersomstandigheden het toelaten, worden de parken morgenochtend na een uitgebreide controle en opruiming opnieuw opengesteld.

Nummer 1722

De federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken heeft deze voormiddag het nummer 1722 geactiveerd met het oog op de zware onweders. Dit nummer dient om de brandweer op te roepen, niet om hulp te vragen wanneer iemand in levensgevaar is. Voor dat laatste bel je de noodnummers 112 (ambulance en brandweer) of 101 (politie).

Ook komende nacht worden verspreid in het land felle buien en zware onweders verwacht. Ook dan is plaatselijk overvloedige regen, zware windstoten en/of hagel mogelijk. In het tweede deel van de nacht neemt de buienactiviteit af. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Na de onweersbuien wordt de wind zwak of matig en ruimt naar zuid tot zuidwest. Tussen 23 uur vanavond en 3 uur morgenochtend geldt opnieuw code geel.

Morgen is er veel bewolking met buiige regen. In de loop van de dag worden de buien intenser en vergroot alweer de kans op onweer. De maxima liggen tussen 16 of 17 graden aan zee en 25 of 26 graden in de Kempen en Belgische Lotharingen. De wind wordt zwak of soms matig.

Morgenavond en -nacht verwacht het KMI opnieuw op veel plaatsen intense regen en soms felle onweersbuien met kans op zware windstoten. De minima liggen tussen 7 en 12 graden. De wind waait eerst zwak of matig uit noord tot noordwest en later krimpt geleidelijk naar west tot zuidwest. Maar de wind kan soms ook aanwakkeren naar rukwinden rond 60 kilometer per uur.

Donderdag is het wisselend bewolkt met enkele lokale buien. In de loop van de avond wordt het droog. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen.



Vrijdag is het eerst droog met opklaringen. Tijdens de namiddag nemen de bewolking en de kans op buien toe. Het kwik stijgt tot 21 à 25 graden. Vrijdagnacht neemt de wind gevoelig toe.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien. De maxima liggen rond 16 graden. Zondag begint nog droog met opklaringen. Geleidelijk wordt het zwaarbewolkt en ‘s avonds gaat het regenen, bij maxima rond 20 graden.