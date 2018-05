Hevig onweer trekt over noorden van Antwerpen, Brecht kondigt gemeentelijk rampenplan af HA IVI MDR

29 mei 2018

10u06

Bron: Belga, eigen berichtgeving, VTM Nieuws 664 Weernieuws Het KMI kondigt voor deze namiddag en vanavond voor heel het land code oranje af vanwege de kans op zware onweders. Op dit moment trekt een hevig onweer over Antwerpen. In Brecht is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

In het noorden van Antwerpen veroorzaakt een plotse wolkbreuk heel wat wateroverlast in de regio. Verschillende straten, pleinen en huizen staan onder water door de hevige regenval.

De gemeente Brecht heeft zelfs het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. De brandweer is aan het werk om alle meldingen van wateroverlast te behandelen. Volgens de Brechtse burgemeester Luc Aerts (CD&V) situeerde de wolkbreuk zich erg lokaal boven het centrum van Brecht. "Van daaruit worden we bedolven onder telefoontjes over ondergelopen straten en kelders", zegt hij. "In mindere mate is ook deelgemeente Sint-Lenaarts getroffen. Gelukkig is er voorlopig geen sprake van ernstigere incidenten en moeten er geen evacuaties gebeuren."

Touring Mobilis waarschuwt ondertussen ook voor slipgevaar door water op de weg op de E19 ter hoogte van Brecht.

#E19 (A1) Breda (Nl) richting Antwerpen ter hoogte van Brecht Slipgevaar als gevolg van water op de weg, Afrit versperd sinds 29/05/2018 20:07 Touring Mobilis NL(@ t_mobilis_nl) link

Op sociale media posten mensen uit Brecht foto's van de wateroverlast. In een huis is het water zelfs binnengekomen via de wasbak, zo is te zien op Twitter. Anderen staan dan weer tot hun knieën in het water.

Water zelfs via wasbak binnengelopen in een huis in Brecht! Beelden via Farida Verhoeft & via https://t.co/zdMOFMk54I@JillPeetersWX @DDehenauw @VTMNIEUWS @HLN_BE @Nieuwsblad_be @gva pic.twitter.com/1jgX6WjOQQ Niels Spaenjers(@ niels2a) link

De Bethovenstraat in Brecht... Van een wolkbreuk gesproken. #Brecht #Wolkbreuk pic.twitter.com/VNyycv3z5h Kristof Andries(@ DJTheWidowmaker) link

Die dag dat je om een beetje regen smeekte, maar te veel van het goede kreeg. 🤭 Rampenplan afgekondigd in Sint-Lenaarts/Brecht. Dank jullie wel hulpdiensten om er voor ons te zijn! pic.twitter.com/1dBCuzC45Y Safia Yachou(@ SafiaYachou) link

Ook in Stabroek is er heel wat wateroverlast. Het Picoloplein staat volledig onder water. Mensen moeten schuilen in de plaatselijk Albert Heijn.

De Leopold Scheiperslaan in Kapellen is veranderd in een beek, zo is te zien op videobeelden. Het water loopt nog net niet binnen in de huizen.

In de Dorpstraat in Kalmthout staan buurtbewoners ook al met de voeten in het water.

Vanwege de wateroverlast zag De Lijn zich genoodzaakt enkele buslijnen om te leiden. Zo wordt het centrum van Kalmthout dinsdagavond niet bediend en kan het station Noorderkempen nabij Brecht niet bereikt worden langs de kant van de Bethovenstraat.

Code oranje

"Vanaf deze middag tot begin deze nacht verwachten we opnieuw soms hevige onweersbuien. Plaatselijk kan er veel neerslag en ook hagel vallen. Mogelijk zijn er ook felle rukwinden, meestal aan de voorzijde van de buien", klinkt het in een persbericht. In heel het land geldt tussen 16 uur en 1 uur code oranje. Vanaf 14 tot 16 uur en van 1 tot 3 uur geldt code geel.

Later deze avond wordt het droger met opklaringen vanuit het oosten. Onder de opklaringen kan nevel of een mistbank ontstaan. De minima liggen tussen 12 en 16 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke of zuidelijke sector.

Noodnummer

Sinds 18 uur gisterenavond heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd. De FOD vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Anders bel je 1722. Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen zal nog tot minstens morgenmiddag actief blijven.

Instabiel weer blijft aanhouden

Afgelopen nacht trok een zware onweersbui over de provincie West-Vlaanderen. Op drie plaatsen sloeg de bliksem in: in Dadizele, Ingooigem en Bellegem. Daarbij ging een schuur in de vlammen op en raakten verschillende huizen beschadigd. Ook de komende dagen zal het weer nog er instabiel zijn.

Woensdagvoormiddag zijn er, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs, opklaringen. Het is dan meestal droog, maar mogelijk barsten er in de namiddag opnieuw onweersbuien los. De maxima liggen tussen 22 of 23 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen, 26 graden in het centrum en 28 graden in de Kempen. De zuidenwind is eerst zwak of matig en wordt veranderlijk in de loop van de dag. Aan de kust ontwikkelt er zich een zeebries.

Donderdag blijft het weer zeer instabiel met al in de voormiddag soms felle buien die mogelijk gepaard gaan met hagel en overvloedige neerslag. In de namiddag wordt het vanaf de grens met Frankrijk droger, al blijft een lokale bui ook dan nog mogelijk. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden bij een meestal zwakke veranderlijke wind.