Hevig noodweer houdt lelijk huis in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië: doden en vermisten HAA KVDS

03 oktober 2020

11u00

Bron: ANP, AFP, DPA 128 Weernieuws Frankrijk is afgelopen nacht geteisterd door storm en zware regenval. In Bretagne werden rukwinden van 186 kilometer per uur geregistreerd en in de Zuid-Franse stad Nice kwam het tot overstromingen. Zeker negen mensen, onder wie twee brandweerlieden, zijn vermist. In het noorden van Italië viel bij hetzelfde noodweer zeker één dode. Er zijn ook twee mensen vermist.

Zware regenval en plotse overstromingen sleurden huizen mee en sloten dorpen af van de buitenwereld in de omgeving van Nice. Watermassa's spoelden in een plaats ten noorden van de kuststad een brug weg. De autoriteiten riepen de bewoners op binnen te blijven. Autorijden werd afgeraden, tenzij het noodzakelijk was. De bekende ‘Promenade des Anglais’ aan de Middellandse Zee werd afgesloten.



Nice Airport riep passagiers ‘s nachts via Twitter op om vanwege de weersomstandigheden niet naar de luchthaven te komen. Ongeveer 13.500 huishoudens in de regio zaten zonder stroom. Tal van mensen moesten vanwege de overstromingen in veiligheid worden gebracht.

Zeker negen mensen raakten vermist in de regio rond Nice. Onder de vermisten bevinden zich twee medewerkers van de brandweer en een gendarme, maar ook twee mensen die meegesleurd zouden zijn toen hun huis door het water instortte. De brandweermannen werden volgens lokale media meegesleurd door het water tijdens het uitvoeren van hulpoperaties.



De zoekacties naar de vermisten worden vandaag voortgezet. Zo’n 850 brandweerlieden zijn ingezet in het getroffen departement Alpes-Maritimes. Het noodweer bemoeilijkt wel de communicatie. Met helikopters werd al geprobeerd om zicht te krijgen op de situatie, maar door de zware bewolking verloopt dat moeilijk.

De Franse premier Jean Castex liet weten dat hij ter plaatse komt zodra de situatie dat toelaat. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin beloofde na een crisisbijeenkomst in Parijs om extra helikopters en brandweerlieden naar de regio te sturen.

🔴⛈ 03/10/2020 à 00h45 : Les intempéries se sont décalées vers la #Ligurie (#Italie) où la situation météorologique est dangereuse comme en témoigne cette impressionnante vidéo prise à #Vintimille ! #VigilanceRouge

De neerslag wordt door de Frans weerdienst Météo France als uitzonderlijk bestempeld. Er viel over het algemeen 200 tot 350 mm regen in de regio, maar op sommige plaatsen ging het zelfs om 500 mm.

Het ergste lijkt intussen wel achter de rug te zijn. Deze ochtend is de kleurencode voor het noodweer bijgesteld van rood naar oranje.

🔶 4 dpts en #vigilanceOrange



Restez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/I1isCqWzu2 VigiMétéoFrance(@ VigiMeteoFrance) link

In Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, zaten gisteren dan weer ongeveer 30.000 mensen zonder stroom als gevolg van de herfststorm Alex. Die had felle rukwinden tot 186 kilometer per uur in petto en veroorzaakte aanzienlijke schade. Scholen en parken hielden noodgedwongen de deuren gesloten.

Ook noodweer in Italië

Ook de Noord-Italiaanse regio’s Lombardije, Ligurië en Veneto zijn getroffen door het slechte weer. Overstromingen hebben er sinds vrijdagnacht aan minstens een persoon het leven gekost. Er zijn ook twee vermisten, melden de hulpdiensten.

Een brandweervrijwilliger kwam om het leven in de Alpenregio Valle d’Aosta en een man raakte vermist in de buurt van een tunnel bij de Tendapas tussen Italië en Frankrijk. De andere vermiste verdween in de regio Piëmont.

Het slechte weer is nu op weg naar Venetië, waar het tot “acqua alta” komt, een abnormaal hoogtij dat onder meer het San Marco-plein en tientallen winkels en hotels onder water zet. De piek van dat hoogtij wordt rond de middag verwacht, maar een nieuw systeem van mobiele dijken zou die piek wat moeten inperken.