Hete juli breekt net geen records, maar warmste zomer ooit zit er dik in

01 augustus 2018

00u00 3 Weernieuws Juli was op meteorologisch vlak een buitengewone zomermaand. Meer echter ook niet. Want er werden in Ukkel geen records gebroken, enkel geëvenaard. Maar doordat het in april, mei en juni ook al bijzonder droog en warm was, stevenen we misschien af op een recordzomer en een dito jaar. Met de eerste vooruitzichten voor augustus zit die kans er zelfs dik in.

26 ZOMERSE DAGEN - met temperaturen boven 25 graden - telde de voorbije juli. Een gedeeld record met de julimaand van 2006.

Omdat het voorjaar ook al de nodige zomerse dagen telde, staat de teller op 31 juli in totaal al op 46 stuks. Dat is nooit eerder vertoond. In 2006 noteerden we op 31 juli in totaal al 36 zomerse dagen. In de legendarische zomer van 1976 'slechts' 33. Een normaal jaar levert in ons land in twaalf maanden tijd 28 zomerse dagen op. Het hoogste aantal zomerse dagen werd genoteerd in 1947: liefst 66. Augustus en september waren toen ook erg warm. 1976 tikte af op 50 zomerse dagen.

4 TROPISCHE OF HITTEDAGEN TELDE AFGELOPEN JULI. In 1976 waren dat er 10.

De reeks van 15 tropische dagen op rij van 24 juni tot en met 8 juli 1976 blijft een onovertroffen serie. In 1994 en 2006 haalden we in juli telkens 8 tropische dagen.

5 NEERSLAGDAGEN TELDE JULI. Even weinig als het record van 1989.

Daarbij wel een kanttekening: deze statistiek gaat maar terug tot 1981, de recente klimatologische periode. Het aantal neerslagdagen van de meteorologische zomer 2018 ligt nu op 9 (4 in juni 4 en 5 in juli). Ook dat is een record.

15 DAGEN DUURDE DE HITTEGOLF deze maand: van 13 tot en met 27 juli.

Maar ook dat is geen record. In 1947 hadden we er één van 19 dagen. Die duurde van 10 tot en met 28 augustus.

300 UUR ZONNESCHIJN kregen we de voorbije maand. Ook dat is onder het record van juli 2006, toen de zon 314 uur scheen.

Maar 300 uur blijft wel véél. Een 'normale' maand juli telt 201 uur zonneschijn. Het recordaantal uren zonneschijn in de volledige zomer zullen we dit jaar normaal gezien niet breken tenzij we in augustus 335 uur zonneschijn zouden noteren. Het huidige record uren zonneschijn werd genoteerd in 1947: 825 uur.

17,3 GRADEN WAS HET GEMIDDELD IN APRIL, MEI, JUNI en JULI. Dat is 2,8 graden meer dan normaal.

Buitengewoon en nooit vertoond. Een normaal zomergemiddelde in Ukkel bedraagt 17,5 graden. Eigenlijk zijn we dus begin april meteen van winter- in zomermodus gegaan.

2018 KAN NOG DE WARMSTE ZOMER WORDEN. Dat record staat nu op naam van 2003, met een gemiddelde van 19,7 graden.

Het moet dan in augustus gemiddeld 19,3 graden warm worden. Met de vooruitzichten voor de eerste helft is dat een haalbare kaart.

22,0° BEDROEG DE GEMIDDELDE TEMPERATUUR PER DAG.

Juli 2006 deed het nog beter met 23,0 graden.

27,3° WAS DE GEMIDDELDE MAXIMUMTEMPERATUUR.

Dat is nog een redelijk eind onder het stevige record van juli 2006 (28,6 graden).

16,1° WAS DE GEMIDDELDE MINIMUMTEMPERATUUR.

In 2006 lag die hoger: 17,3.

49,7 MM NEERSLAG WERD GEMETEN IN UKKEL. Dat is niet eens zo ver onder de normale 73,5 mm.

Vorige week viel bij hevige buien in het Brusselse 28 mm in één dag. In heel juli 1989 viel er amper 20 mm, in juli 1921 zelfs maar 6 mm. Overigens is die 49,7 mm van juli 2018 al meer dan de hele zomer van 1921, toen er maar 43 mm neerslag viel. De eerste zeven maanden van dit jaar is er 319 mm gevallen. In het legendarische 1976 was dat 272 mm. Nog droger was het in 1921, toen viel van januari tot juli 200 mm.

35,4° WAS HET OP DE WARMSTE DAGEN. 1947 deed beter met 36,6 graden, 2006 met 36,2.

Maar het was wel de allereerste keer in de geschiedenis dat het in Ukkel twee opeenvolgende dagen (26 en 27 juli) warmer dan 35 graden werd. Elders in het land zijn wél warmterecords gevestigd. In het Limburgse Hechtel-Eksel noteerde de thermometer 38,8 graden. In ons land was het ooit nog maar één keer zo heet, op 2 juli 2015 in Luik (Ile de Monsin). In Vlaams-Brabant werd het vrijdag 27 juli 38,5 graden, in Oost-Vlaanderen 38,4, in West-Vlaanderen op 37,9 en in Antwerpen op 37,8.

