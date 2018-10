Het zonnetje is van de partij op deze verkiezingszondag: tot 25 graden LVA

14 oktober 2018

06u49

Bron: Belga 1 Weernieuws Het wordt een warme en droge verkiezingszondag, met temperaturen tot 25 graden. Deze nacht kunnen er in het westen van het land enkele buien vallen, zo voorspelt het KMI.

Zondag wordt zonnig met soms veel hoge bewolking. In de loop van de namiddag verschijnt er in het westen ook wat lagere bewolking. De maxima liggen rond 20 graden in de Hoge Venen, rond 23 graden aan zee en rond 24 of 25 graden in het binnenland. De wind waait matig uit het zuiden. Aan zee en in de Ardennen waait de zuidenwind matig tot vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 60 km/h.

Tijdens de nacht van zondag op maandag neemt de bewolking toe. In het westen van het land kan er wat lichte neerslag vallen, waarschijnlijk onder de vorm van enkele buien. In het oosten blijven de opklaringen breder. De minima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15-16 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het zuiden.

Maandag begint vrij bewolkt met vooral in het westen kans op een paar buien. Het kwik stijgt opnieuw tot 23 of 24 graden. Dinsdag is het nog droog met maxima rond 19 graden, maar vanaf woensdag wordt het wat koeler en licht wisselvallig.