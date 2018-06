Het zomert nog de hele week en we gaan richting 30 graden jv

26 juni 2018

06u37

Bron: belga 1 Weernieuws Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het overal zonnig. Enkele hoge wolkensluiers of mogelijk enkele kleine stapelwolken doen niets af aan het zonnige karakter van de dag. De temperaturen stijgen naar 18 of 19 graden in de Ardennen en vlak aan zee tot plaatselijk 24 graden in het uiterste zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het droog en helder tot lichtbewolkt. Tegen de ochtend is er opnieuw kans op wat lage bewolking in het noordwesten van het land. De minima liggen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

Ook morgen krijgen we zonnig en warm weer, met mogelijk wat hoge wolkensluiers of enkele onschuldige stapelwolken. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen.

Donderdag en vrijdag krijgen we ook warm en overwegend zonnig weer, met mogelijk enkele wolken. Het kwik kan klimmen naar 28 of 29 graden bij een meestal matige noordoosten- tot oostenwind. Aan zee zorgt de noordoostelijke wind ervoor dat het kwik blijft steken op 20 tot 22 graden.