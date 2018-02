Het wordt Siberisch koud in de Alpen Annabel van Gestel ADN

22 februari 2018

20u06

Bron: AD.nl, ANP 5 Weernieuws Terwijl ons land zich schrap zet voor de komende kou, wordt het in de Alpen pas echt afzien. Op veel wintersportbestemmingen daalt het kwik tot wel -20 of lager, als gevolg van een koude luchtstroom uit Siberië. Maar met de juiste voorzorgsmaatregelen is de kou te trotseren.

"Neem bijvoorbeeld Val Thorens in Frankrijk. Daar wordt het dinsdag -17 tot -21", klinkt het bij een woordvoerder van Weeronline. "De gevoelstemperatuur kan dan richting -30 gaan." Extreem? "Zo koud, zo laat in het winterseizoen is wel extreem te noemen'', zegt Diana Woei van Weerplaza. De verwachte vrieskou geldt voornamelijk voor de noordelijke Alpengebieden in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. "De kou komt er in de loop van zondag in via Oostenrijk. Er wordt in veel skigebieden al gewaarschuwd voor ijzige kou."

Liften dicht

Op een hoogte van 1.500 meter kan het al -15 graden worden. Woei: "Hoe hoger je gaat, hoe kouder het wordt. Door de combinatie van de lage temperatuur en de harde wind zal het nog ijziger aanvoelen. Veel liften hoger op de berg zullen daarom ook dicht zijn op zondag en maandag."

De Nederlandse Anne-Claire Verhoeven (21) vertrekt dit weekend met haar familie naar de populaire wintersportplaats Gerlos in Oostenrijk. Vanwege de voorspellingen heeft ze extra maatregelen genomen. "Ik heb extra thermokleding ingepakt, een nieuwe jas gekocht en nieuwe handschoenen van betere kwaliteit. Het wordt afzien, maar ik wil gewoon gaan skiën. Ik verwacht wel dat we elke dag wat vroeger de après-ski in zullen duiken.''



Bevriezingsverschijnselen

Het meenemen van thermokleding is inderdaad aan te raden, maar er zijn nog andere maatregelen mogelijk om bevriezingsverschijnselen tegen te gaan. Zo is het verstandig om veel laagjes te dragen. "Meerdere laagjes zijn beter dan één dikke trui'', aldus Woei. Ook is het aan te raden om een kap te gebruiken die de kin en neus bedekt en een sjaal die ervoor zorgt dat de kou niet de jas in blaast. Binnenhandschoenen beschermen de vingers en voor de echte koukleumen zijn er ook handwarmers die opwarmen als men erin knijpt.

Alcohol

De combinatie van après-ski met de 'Russische beer' is helemaal een gevaarlijke, zo waarschuwt het Rode Kruis. "Door het drinken van alcohol ligt onderkoeling sneller op de loer, omdat de bloedvaten verwijden." Wintersporters die met de auto op pad gaan, doen er goed aan om voldoende eten, drinken en dekens in de auto mee te nemen", adviseert de hulporganisatie nog.