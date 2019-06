Het wordt héét op de Route du Soleil (en de weerkaart toont een toepasselijk beeld) Code rood: 45° C SPK HR

28 juni 2019

00u00

Bron: Het Laatste Nieuws, BFMTV 114 Weernieuws Wie een autovakantie naar de zon wil, zal ervoor moeten zweten. Hete Saharalucht doet de temperaturen in Europa de pan uitswingen. Dat én het eerste drukke vakantieweekend beloven de jaarlijkse rit richting zuiden tot een helletocht te maken.

Heel Europa kreunt onder de hitte. In het oosten - Duitsland, Polen en Tsjechië - sneuvelen de maandrecords voor juni bij bosjes: in Berlijn werd het 38 graden. En wie naar het zuiden trekt, kan zich aan nog meer gepuf verwachten. Gisteren werd het 41,9 graden in het Zuid-Franse Saint-Julien-de-Peyrolas - ongezien in juni. In Spanje loopt de thermometer op tot 41 graden en teisteren de zwaarste bosbranden in 20 jaar Catalonië.

In de Franse regio Montpellier-Avignon-Marseille geldt vandaag, met temperaturen tot 45 graden, 'code rood'. Het is de allereerste keer ooit dat Météo-France die hoogste alarmfase afkondigt. "Allesbehalve aangenaam", weet ook VTM-weerman Frank Duboccage. "Er is geen zuurstof meer in de lucht en je hebt alleen nog zin om aan het zwembad te liggen. Ik maakte het twee zomers geleden zelf mee aan de Côte d'Azur. Ook toen klom de temperatuur door een luchtstroom vanuit de Sahara tot wel 45 graden."

De Schreeuw van Edvard Munch

Beelden van een weerkaart tonen intussen een bijzonder opmerkelijk én toepasselijk beeld. Het toont een gigantisch, schreeuwend gezicht boven Frankrijk. Een Franse weerkundige maakt op Twitter de vergelijking met het schilderij ‘De schreeuw’ van Edvard Munch. “Ik kijk al 15 jaar naar weerkaarten, maar zoiets heb ik nog nooit gezien”, zegt hij. Het gaat om een voorspelling van een week geleden voor donderdag 27 juni, de eerste dag waarop de ‘code rood’ werd afgekondigd. De kaart toont de temperatuur op 1500 meter hoogte.

A gauche carte des températures à 1500m prévues par GFS. A droite le cri de Munch.

Jamais vu ça en 15 que je regarde des cartes météo #canicule pic.twitter.com/RIJTXiCUh1 Ruben H(@ korben_meteo) link

Het betekent niet dat wie nu richting Zuid-Frankrijk vertrekt, ook de komende tien dagen nog zal liggen te bakken. "Na het weekeinde wordt het geleidelijk aan minder heet, met eerder zo'n 35 graden in zuidelijk Frankrijk."

Druk, van 8 tot 18 uur

Wie dit weekend vertrekt met de wagen, moet "vooral de Franse knelpunten tijdens de drukste momenten vermijden", zegt Xavier Van Caneghem van reisbijstandsverzekeraar Europ Assistance. Die 'drukste momenten' duren weliswaar van 8 tot 18 uur, klinkt het. "Belangrijk is ook onderweg voldoende te drinken, zeker in een file", aldus Danny Smagghe van Touring. "Dehydratatie treedt al na 10 minuten op, en leidt net als vermoeidheid tot een verminderde concentratie aan het stuur. Voorzie zeker ook de autoradiator van voldoende koelvloeistof, of beter: neem ook een busje vloeistof mee."

De reisbijstandsorganisaties raden aan liefst elke twee uur te pauzeren, en de batterij te sparen door de airco niet meteen voluit te laten draaien. "Beter is de vensters eerst twee minuten open te laten en de airco op 24 graden in te stellen. Zeker op een extra heet wegdek is, om het risico op een klapband te vermijden, ook een correcte bandenspanning uiterst belangrijk."

