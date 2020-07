Het wordt bloedheet vandaag: KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en meer KVDS

31 juli 2020

06u41

Bron: Belga 180 Weernieuws Het wordt een tropisch warme dag. De maxima zullen volgens het KMI klimmen tot 30 graden in de Hoge Ardennen en 35 graden of mogelijk wat meer in het zuidwesten van het land.



Op het einde van de namiddag kan er wat meer hoge bewolking verschijnen in het westen. De wind waait zwak tot matig uit overwegend zuidoostelijke richtingen.

Vrijdagavond en -nacht wordt het meestal licht- of wisselend bewolkt. De kans op enkele onweerachtige buien vanuit Frankrijk neemt toe, vooral in het westen en het zuidwesten. Tegen de ochtend verwachten we lage bewolking in het uiterste westen. Het blijft erg zacht. De minima liggen tussen 17 graden in de Ardennen en 21 of 22 graden in de grote steden. De wind waait zwak tot matig uit zuidoostelijke en later westelijke richtingen.

Zaterdag wordt het in het binnenland wisselend bewolkt met vooral in het oosten enkele lokale buien, maar geregeld ook wat zon. Aan zee blijft het droog en wordt het na de middag zonnig. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 32 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag begint de dag droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelt zich in het binnenland stapelbewolking en kan hier en daar een bui vallen. Aan zee wordt het dan zonnig. We halen maxima van 20 graden aan zee tot 24 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait matig uit het westen tot het noordwesten.

