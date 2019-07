Het wordt bloedheet en zelfs 's nachts weinig afkoeling met meer dan 20 graden Redactie

23 juli 2019

06u30

Bron: Belga 40 Weernieuws Het is vandaag zonnig met slechts enkele wolkensluiers. De temperaturen halen 28 of 29 graden aan zee en op de Ardense hoogvlakten, en tot 33 of 34 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit zuidoost. Aan de kust wordt hij matig uit noordoost, zegt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het vrijwel helder. De nacht wordt zeer zacht met minima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 23 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost .

Morgen blijft het zonnig. Het wordt nog warmer met maxima van 32 of 33 graden aan de kust en op de Ardense hoogten tot plaatselijk 37 of 38 graden in de andere streken. De minima zijn eveneens hoog en dalen in de meeste streken niet onder de 20 graden. Mogelijk wordt het over het westen van het land in de loop van de namiddag of de avond tijdelijk wat koeler wanneer de wind daar naar west-noordwest draait. Elders staat een meestal zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Aan de kust en in het westen van het land wordt de wind in de loop van de namiddag matig uit west tot zuidwest.

Donderdag verwachten we ook zonnig weer. Het wordt waarschijnlijk de warmste dag van de periode met maxima lokaal tot 38 of 39 graden. Vrijdag blijft nog onzeker. We verwachten wat meer wolken, maar er blijven nog brede opklaringen. Het wordt instabieler met kans op enkele plaatselijke onweersbuien op het einde van de dag.