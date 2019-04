Het vriest komende nacht nagenoeg overal: tot -4°C mvdb

13 april 2019

07u11

Het gaat vannacht nagenoeg overal vriezen, met minima tussen -3 of -4 graden in de Hoge Venen en -1 of 0 graden in het westen. Wie door het zonnige lenteweer van februari al jonge plantjes in de tuin heeft geplant, doet er goed aan deze te beschermen met bijvoorbeeld een beschermhoes.

Vandaag zaterdag begint koud maar op de meeste plaatsen zonnig, ten zuiden van Samber en Maas zijn er meer wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buitjes die vanuit Nederland en Duitsland over ons land drijven. Op de Ardense hoogten vallen er winterse buien. Maxima tussen 2 à 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. Door de wind voelt het nog wat kouder aan, meldt het KMI.



‘s Avonds kunnen er nog enkele buitjes vallen, met in de Ardennen zelfs kans op wat sneeuw, maar vannacht wordt het droog met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht ontwikkelen er zich mogelijk nevel en laaghangende bewolking. Het gaat nagenoeg overal vriezen, met minima tussen -3 of -4 graden in de Hoge Venen en -1 of 0 graden in het westen. Vlak aan zee blijft de temperatuur waarschijnlijk licht positief.



Morgen wordt het wisselend bewolkt met plaatselijk nog kans op enkele buitjes bij maxima van 5 tot 11 graden. In de Ardennen kan de neerslag eventueel onder de vorm van sneeuwvlokken vallen.



Volgende week wordt overwegend droog en vaak zonnig met temperaturen die tegen donderdag naar zo’n 20 graden stijgen. Maandag stijgt het kwik in het centrum van het land naar 15 graden.