Het kwik duikt onder de 20 graden jv

07 september 2018

06u38

Bron: belga 2 Weernieuws Het wordt wat frisser, met maxima tussen 14 en 18 graden. De ochtend begint met nevel- en mistbanken ten zuiden van Samber en Maas. Een regenzone trekt vanaf het centrum verder oostwaarts en verlaat het land in de loop van de namiddag. Aan de achterzijde hiervan voorspelt het KMI droog weer met afwisselend opklaringen en stapelwolken.

Vanavond en vannacht geven de weerkaarten droog en nagenoeg helder weer aan. Later neemt de hoge bewolking toe vanaf het westen. De minima liggen tussen 4 en 12 graden.

Morgen begint zonnig met later een snelle toename van hoge wolkensluiers. In de loop van de dag neemt ook de lage en middelhoge bewolking toe vanaf de kust, met hier en daar wat lichte regen als gevolg. In het zuidoosten van het land blijft het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 16 en 17 graden in de Ardennen en 21 graden in Belgisch Lotharingen, elders liggen de maxima rond 19 graden.

De tweede dag van het weekend wordt het wisselend bewolkt, maar blijft het nagenoeg overal droog. Een lokale regenbui is wel niet uitgesloten. Het kwik stijgt daarbij naar 16 tot 22 graden.

Begin volgende week verwacht het KMI droog en overwegend zonnig weer. De maxima stijgen maandag en dinsdag tot een graad of 25, woensdag wordt het mogelijk nog iets warmer. Donderdag lijkt een storing vanaf de Noordzee over ons land te zullen trekken.

