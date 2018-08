Het kwik blijft nog enkele dagen klimmen, maar daarna vergroot kans op intense onweders KVE

05 augustus 2018

07u22

Bron: Belga 0 Weernieuws De zon is opnieuw van de partij vandaag. Vanochtend zijn er op sommige plaatsen wel wolkenvelden, maar in de loop van de dag wordt het overal weer zonnig. De maxima liggen rond 22 graden aan zee, rond 26 of 27 graden in de Ardennen en tot 30 graden elders. Dat meldt het KMI.

Volgende nacht is het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 14 en 19 graden.

Morgen wordt het opnieuw zonnig en zeer warm met maxima van 27 graden aan zee, rond 32 graden in het centrum en tot 33 graden in de Kempen. Aan de kust steekt een matige zeebries op.

Dinsdag wordt de warmste dag van de week met maxima van 30 tot 35 graden. Het is vaak zonnig met enkele sluierwolken. In de loop van de dag ontstaan er echter stapelwolken en vergroot 's avonds en dinsdagnacht de kans op lokaal onweer.

Woensdag en donderdag blijft de atmosfeer onstabiel en kunnen er lokaal intense onweders tot ontwikkeling komen, vooral op donderdag. De maxima liggen woensdag rond 26 of 27 graden en donderdag rond 24 graden.

Vrijdag lijken we droger weer te gaan krijgen. Het wordt ook nog wat koeler met maxima rond 22 of 23 graden in het centrum.

Zaterdag neemt de kans op neerslag weer toe. De maxima liggen rond 24 graden.

